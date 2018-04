Protest la usa Olgutei Vasilescu: E lipsita de orice urma de umanitate si intelegere a realitatii!

Olguta Vasilescu, un Robin Hood pentru bogati

"Biologii, chimistii si biochimistii din sistemul sanitar s-au trezit brusc in fata unui destin profesional modificat dramatic de Legea cadru nr. 153/2017 a Salarizarii, din cauza unei abordari arbitrare a complexitatii competentelor si muncii acestora in sistemul sanitar. (...) Afirmatiile din presa conform carora biologii si biochimistii din sistemul sanitar 'trebuie platiti precum profesorii de biologie pentru ca au aceleasi studii' se bazeaza oare pe realitatea din Romania si statele din Uniunea Europeana?Ce ministru isi permite sa jigneasca absolventi ai facultatilor de biologie, minimizand importanta profesiei de biolog si considerand-o inferioara celei de medic in privinta complexitatii si pregatirii, avand in vedere ca la momentul actual, ei lucreaza in universitati de top din lume si la NASA, in domenii de cercetare de varf, cum ar fi oncogenomica, medicina regenerativa, exobiologie sau bioinformatica? Va informam, de asemenea, ca in lume, 24 de premii Nobel in Medicina au fost castigate de catre biologi", se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de 890 de biologi, chimisti si biochimistii.Acestia spun ca nu-si pot explica "incercarile halucinante, neadevarate si ofensatoare" ale Olgutei Vasilescu de a-i denigra decat prin prisma faptului ca aceasta nu stie si nu intelege ce se intampla in laboratoarele clinice si nici nu vrea sa isi asume responsabilitatea pentru discrepantele uriase de salarizare create de Legea Salarizarii.", spun semnatarii.Asadar, ei se duc vineri, intre orele 11:00 si 14:00, in fata Ministerului Muncii si spera sa fie primiti de Olguta Vasilescu, daca aceasta doreste "cu adevarat intelegerea realitatilor din laboratoarele clinice"."E o actiune populista a dansei ca sa justifice faptul ca nu ne-au crescut coeficientii. De aceea maine ne adunam in fata Ministerului, in speranta ca o sa se intalneasca totusi cu noi, desi pare ca ne evita.Sporurile nu se aplica peste tot in spitale, sporurile acelea mari despre care vorbeste doamna ministru au fost, ca nu mai sunt, in spitalele cu monospecialitate, care aveau spor de TBC, de HIV, si asa mai departe, care sunt putine.Un salariu mediu al unui biolog cu gradatie maxima si cu spor de 25% e cam de 3.000 de lei. Medicul de laborator, ca noi la el ne raportam, avea inainte de marire cu 15% mai mult. Acum noi avem 3.000 si ei au 15.000. Pai ce s-a intamplat intre timp? Avem aceleasi responsabilitati, muncim la fel, nu este nicio diferenta. Doar pentru ca a luat dna ministru de la unii, cei mai saraci, un fel de Robin Hood pentru bogati", a explicat, pentru, cercetatorul Relu Cocos, doctor biolog la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila".Amintim ca efectele aplicarii Legii Salarizarii au dus la proteste ample in Sanatate, dupa ce veniturile a cel putin 10% din personal au scazut, in timp ce pentru altii cresterile nu au fost la nivelul promis. Joi, sindicatele au anuntat ca declanseaza greva generala pe 11 mai