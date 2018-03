"Fotoreportaj Ziare.com Protest la usa Olgutei Vasilescu: PSD-ul pierde! Majoritatea a votat cu PSD-ul, nu o sa mai mearga!"

Foto: Ziare.com

"Infirmiere, asistenti, asistenta sociala, cu directorul, suntem toti, am venit", spune o femeie venita de la Predeal, care sufla cu putere intr-un fluier si-si indeamna colegele sa strige "hotii, hotii!".Nedreptatea care i-a scos in strada e ca ceea ce primesc in plus prin majorarile salariale dispare prin limitarea sporurilor."Ei tot discuta de salarii, ca v-au crescut salariile. Asa e, nu zice nimeni ca n-au crescut, au crescut infernal, dar daca ai venit pe partea ailalta si ai taiat tot, oamenii aia nu se duc cu salariul brut la banca si la magazin, se duc cu ce au in buzunar. Scade la aproape toate lumea, mai putin la cei cu salarii foarte foarte foarte mici, acolo nu aveau ce sa mai scada", explica un alt protestatar de ce a venit in fata Ministerului Muncii.Cei mai suparati sunt cei care fac parte din categoriile auxiliare care spun ca, desi n-au contact direct cu pacientul, fara ei munca medicilor nu ar putea sa se desfasoare."Vreau sa vad un medic care vine si pune un stetoscop pe un amarat care e intr-o stare comatoasa si e plin de... de toate. Medicii au considerat mereu ca au drepturi mai mari, sigur, tot respectul, dar fara mine tu n-ai cum sa faci treaba. Si o infirmiera e obligata sa faca cursuri, sa aiba o calificare si da examen si examenele sunt destul de grele, nu e asa de simplu ca se da cu o matura"."Unde-i dreptatea! La TESA nu se mai acorda nici macar acele sporuri de care beneficiau, sporuri de calculator si atunci automat veniturile vor scadea", spun si reprezentantii personalului tehnic, economic si socio-administrativ (TESA) din spitale, veniti si ei din toate judetele la protest.Iar faptul ca se apropie Pastele si nici nu stiu inca exact ce bani vor primi ii face sa strige si mai tare."Nu stim inca, dar ne scad. Pierdem la sporuri si 50%. De la cateva sute la mii de lei scad, in functie de cat avea fiecare", spune o asistenta de la Brasov."Vine Pastele, vrea Teodorovici sa dea banii mai devreme, dar ce sa dai banii mai devreme ca tu nu stii nici pe ce planeta esti, d-apai sa calculeze un salariu?", se intreaba un coleg din Bucuresti.Chiar daca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca aproba in sedinta de guvern de azi regulamentul de sporuri fara Anexa 10, dar cu o grila ce stabileste limitele in care acestea pot fi acordate pe anul acesta, oamenii sustin ca e acelasi lucru: "Da, au facut Anexa 11 care e tot Anexa 10 sub alta forma? Diferentele se maresc tot mai tare".Un lider sindical de la un spital din Capitala explica mai pe larg cum s-a ajuns aici, dar si care va fi costul pentru PSD in urma Legii Salarizarii: pierd voturi."Au mers pe teoria. E un mare pacat. Fa-o unde vrei, fa-o pe plan politic, dar n-o face pe economic, pe sanatate, si nu o face pe invatamant, ca daca ai facut asta, s-a ales praful de o natie intreaga!PSD-ul pierde, uite ce e aici, majoritatea a votat cu PSD-ul. Astia nu o sa mai mearga a doua oara. Au facut legea pe genunchi. Intr-o luna, doua luni. Lumea nu e de acord si nu va fi. Asta e rezultatul unor decizii dezlanate, dezorganizate, negandite", a conchis acesta.Intre timp, liderii Sanitas Romania au fost primiti la negocieri in minister. Daca la pichetarile de la ministerele Sanatatii si Finantelor s-au dus la discutii si Sorina Pintea, respectiv Eugen Teodorovici, Lia Olguta Vasilescu a preferat sa-si trimita consilierii.Cand protestul se incheia si oamenii plecau spre orasele din care au venit, la Palatul Victoria a inceput sedinta de guvern, unde premierul Viorica Dancila a anuntat ca regulamentul de sporuri va fi adoptat. Ramane sa vedem exact ce va prevede el si care vor fi efectele in buzunarele angajatilor din sanatate.