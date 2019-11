Protest masiv la Spitalul Judetean din Craiova: Ce nemultumiri au cadrele medicale (Foto)

Foto: Facebook/ Federatia Sindicala Hipocrat din Romania

Acestia sustin ca spitalul se afla intr-o adevarata criza financiara si, astfel, este imposibila asigurarea necesarului pentru continuarea activitatii. In plus, sustin cadrele medicale, nu mai sunt medicamente necesare tratamentelor, iar hrana care este alocata bolnavilor este de proasta calitate.De asemenea, acestia reclama ca sunt nevoiti, si ei si pacientii, sa indure frig in spital.In plus, sindicalistii spun ca tura de noapte este asigurata de o singura infirmiera, care trebuie sa aiba grija de zeci de bolnavi, transmite Realitatea Plus.Astfel, medicii, asistentii si infirmierii care au iesit in strada cer demiterea conducerii spitalului, pentru proasta gestionare a bugetului.Ion Cotosman, presedintele Federatiei Hipocrate, a precizat ca o solutie ar fi "gestionarea corespunzatoare a fondurilor din sistemul de sanatate"."Gestionarea corespunzatoare a fondului din sistemul de sanatate, pentru ca bani sunt, bugetul e unul complet, cu venituri mari, dar si interesele sunt la fel de mari", a declarat Cotosman intr-o interventie telefonica la B1 TV, intrebat ce solutii ar fi pentru incetarea protestului.Moderatoarea i-a atras atentia ca in sistem exista o gaura de cateva miliarde de lei. In replica, Ion Cotosman a spus ca nu angajatii spitalului sunt responsabili de acest lucru."Eu am inteles gaura asta ca este, dar nu am facut-o noi, salariatii, care ne desfasuram activitatea in conditii grele. Nu suntem noi responsabili pentru asta", a subliniat presedintele federatiei.Intrebat ce anume cer cadrele medicale care au iesit in strada, in special de la noul ministru al Sanatatii, Victor Costache, el a spus ca demiterea conducerii spitalului."Solutia imediata este cea pe care o auzim noi acum (in strada, la proteste - n.red.). Venirea unei noi echipe manageriale, deci demiterea conducerii de la spital", a conchis Cotosman.