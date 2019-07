Un nou protest are loc in zorii zilei in fata Ministerului de Interne: "Lasa-ma, ca ma omori" (Video)

UPDATE

Oamenii au organizat un protest. Ei s-au asezat in fata ministerului tinand in mana un banner pe care scrie "Ministerul Apararii Infractorilor". Au si afise cu pozele Alexandrei si ale Luizei, dar au adus si cateva parti de manechine pentru a atrage atentia asupra a ceea ce s-a intamplat la Caracal.Protestatarii nu au scandat nimic la inceput, ci doar ii asteaptau pe angajatii MAI cu aceste afise in mana si ii intrebau ce pozitie au fata de evenimentele din ultimele zile. Apoi, la portavoce s-a transmis minute in sir mesajul: "Lasa-ma, ca ma omori".Una dintre persoanele prezente a sustinut ca protesteaza fata de incompetenta MAI.Dupa aproximativ 40 de minute de la inceputul protestului, trei jandarmi au venit si le-au cerut protestatarilor sa nu ocupe intrarea in minister. Protestatarii s-au dat cativa metri intr-o parte, in asa fel incat sa nu mai stea chiar in fata intrarii principale.Amintim ca in ultimele zile au avut loc mai multe proteste in fata sediului MAI. Oamenii au adus zilnic aici flori, lumanari, jucarii si diverse mesaje dupa evenimentele de la Caracal.