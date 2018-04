Protest organizat miercuri seara, dupa ce Parlamentul a dat unda verde pentru pedepsele executate la domiciliu si detentia de weekend

Ziare.

Astfel, miercuri seara va fi organizat un protest la Palatul Parlamentului, intitulat " Puscarie La Fara Frecventa Pentru Cei Care Ne Fura Viitorul? NU! ", anunta Coruptia Ucide Protestul va incepe la ora 18:00, punctul de intalnire fiind Parcul Izvor."Azi, intr-un vadit dispret pentru cetatean si nevoile sale, alesii poporului au votat sa poata fura relaxati si sa faca puscarie "de vara", in conditii de lux, fix in vilele construite din bani furati de la noi, oamenii de rand.Insultatoarea lege a fost votata si urmeaza sa-i fie trimisa presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. ATENTIE: Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, are dreptul sa o refuze o singura data. Apoi intra automat in vigoare", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Organizatorii sustin ca aceasta decizie incurajeaza oamenii sa nu mai respecte legea."Nu stim ce parere aveti voi, dar nu stiu cata frica vor mai avea oamenii de lege, stiind ca in weekend pot sta acasa, face un gratar cu alti interlopi, pune o muzica si vedea in continuare de afacerile ilegale.Puscaria, in viziunea ALDE-PSD, este o institutie recreeativa, un loc al bunei vieturi intre borfasi si victimele lor. Aceasta lege va face din Romania un Rai oficial al infractionalitatii.Daca iti doresti asta pentru viitorul tau, copilul tau ori tara ta, stai in casa", adauga organizatorii.Amintim ca deputatii au adoptat cu 170 de voturi pentru, 81 impotriva si 6 abtineri proiectul legislativ privind masurile alternative de executare a pedepselor. Camera este for decizional, asa ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. PNL a anuntat ca o va ataca la CCR.A.G.