Protest pe furtuna in Piata Victoriei: Fie ploaie, fie vant, dam cu hotii de pamant! Demisia! (Video)

Protestarii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare, sufla in vuvuzele si cer demisia Guvernului.Oamenii s-au adunat in fata Guvernului imediat dupa declaratiile lui Liviu Dragnea: "Infractorilor! Nu o sa scapati de furia poporului! Nu vrem politicieni corupti!", striga un protestar intr-o portavoce.In ciuda furtunii cu tunete si fulgere, protestatarii continua sa se stranga in Piata Victoriei, echipati cu umbrele si pelerine de ploaie: "Rezistam, nu cedam"!Ei scandeaza impotriva Guvernului si a coalitiei de guvernare, strigand "PSD ciuma rosie", "Hotii", "DNA sa vina sa va ia" si "Fie ploaie, fie vant dam cu hotii de pamant".Cativa manifestanti au afisat un banner de mari dimensiuni pe care scrie "Referendum". Altii au pancarte cu fotografii cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu mesajul "#rezist".Un tanar a venit la protest cu piciorul in ghips, iar pe ghips a scris "Jos penalilor".Totodata, chiar daca ploua, in Piata sunt prezenti si cei care strang semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice".Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, in prima reactie a sa dupa condamnarea in prima instanta la 3 ani si jumatate cu executare, ca greseala sa a fost sa treaca prin Parlament modificarile la Codurile Penale.Seful social-democratilor spune ca in Parlament adoptarea oricarei legi este intarziata de faptul ca Opozitia si presedintele Klaus Iohannis le contesta si le retrimit, asa ca a anuntat ca va fi mult mai ferm si radical, fara a da detalii despre masurile pe care le va lua. In spatiul public s-a vorbit insa in ultima perioada de faptul ca Guvernul ar avea in plan sa dea o ordonanta de urgenta pentru modificarile aduse Codului de Procedura Penala care a trecut de votul plenului, dar este contestat acum de Opozitie.