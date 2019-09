Protest pentru aplicarea Legii de combatere a ambroziei, in Parcul Kiseleff (Foto)

Ce spune Legea

Evenimentul "Tu stii cum arata ambrozia?" este parte din campania de informare "Viata fara ambrozie" care are ca scop cresterea gradului de constientizare a importantei aplicarii Legii 62/2018. Organizatorii estimeaza ca, in Romania, populatia expusa la polenul de ambrozie atinge aproximativ 6 milioane de oameni."Ne-am reunit aici pentru a le arata autoritatilor ca existam, ca suntem multi si ca alergia la ambrozie doare. Este de datoria lor sa le asigure cetatenilor din aceasta tara un trai linistit. Noi am venit sa facem presiune publica pentru aplicarea unei legi. Pentru ca legea in vigoare nu se aplica, anual, mii de romani devin pacienti dupa ce isi descopera alergia la ambrozie.Ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii ar trebui sa duca campanii de informare referitoare la efectele buruienii de paragina. Nu e un moft, nu e o moda, este un chin pentru alergicii la ambrozie. Trei luni iesim din casa cu masca pe fata sau ne inchidem in propria locuinta.Ori, tara in care te baricadezi in casa din cauza unei buruieni este o tara gresita. Pentru ca legea in vigoare nu se aplica, anual, mii de romani devin pacienti dupa ce isi descopera alergia la ambrozie", a afirmat Ionela Nastase, organizator.Medicul primar alergolog Adriana Nicolae a explicat ca pacientilor alergici la polenul de ambrozie, li se administreaza "o cantitate foarte mare de medicatie" pentru ca sunt afectate concomitent aparatului respirator si pielea."Trebuie sa intelegem ca aceasta buruiana trebuie curatata. Sa ne recapatam simtul civic si de gospodari", a spus Adriana Nicolae.Potrivit Legii 62/2018, in scopul distrugerii ambroziei si prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole vor desfasura periodic, cel tarziu pana la data de 30 iunie a fiecarui an, lucrari de intretinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrari si metode specifice.Aceste masuri se mentin pana la sfarsitul perioadei de vegetatie a ambroziei.Beneficiarii lucrarilor de constructii au obligatia ca pe terenurile afectate de lucrari sa ia masurile necesare pentru evitarea instalarii sau raspandirii ambroziei. Fiecare proprietar, stat sau privat, trebuie sa-si intretina terenurile, sa nu le lase in paragina.Amenzile sunt cuprinse intre 750 si 5000 de lei - in cazul persoanelor fizice si intre 5.000 si 20.000 de lei, in cazul celor juridice.Ambrozia este o buruiana invaziva care creste pe marginea drumurilor, pe ogoare, pe spatiile verzi, dar si in curtile caselor sau in parcuri, ruine si locuri lasate in paragina. Infloreste in august-septembrie.Polenul acestei plante, purtat de vant, provoaca rinita alergica, conjunctivita alergica, astm, dermatita de contact, in special la sfarsitul verii - inceputul toamnei.O singura planta matura poate elibera pana la 8 miliarde de graunte de polen si pana la 30.000 de seminte, care isi pastreaza calitatile germinative timp de 40 de ani. Ambrozia este cea mai alergena planta din Romania si unii ajung in stare grava la urgenta din cauza ei, afirma organizatorii evenimentului.: accese de stranut, ochi rosii si inlacrimati mai tot timpul dupa reprize repetate de scarpinat, rinoree, senzatie de sufocare, stranut, ameteala.Organizatorii atrag atentia ca autoritatile nu organizeaza campanii public, sunt foarte multi care nu stiu cum arata ambrozia, iar numarul celor care sufera de alergie la aceasta planta este in continua crestere.Ambrozia mai este cunoscuta sub denumirile populare de iarba de paragina, iarba parloagelor sau floarea pustei. Ambrozia este o planta cu talia semiinalta de 50 -100 cm, uneori chiar mai inalta la maturitate, cu radacina pivotanta foarte dezvoltata de 1,2 - 1,5 metri. O singura planta matura poate elibera in atmosfera cateva miliarde de graunciori de polen si pana la 30.000 de seminte, care isi pastreaza calitatile germinative pana la 40 de ani.Este suficienta o concentratie de polen in aer de sub 30 graunciori de polen/m3 pentru a induce o reactie alergica. In mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozie pe parcursul mai multor ani (3-4 ani). Planta atinge perioada de maxima polenizare in lunile august - septembrie, precizeaza organizatorii.