Protest Sanitas la Iasi: Toti cred ca in Sanatate curge lapte si miere, insa nu e adevarat (Foto)

La protest au participat atat membri Sanitas din Iasi, cat si din judetele Vaslui, Bacau si Suceava."Toata lumea crede ca in sistemul medical curge lapte si miere, insa nu este adevarat. Au fost taiate orele de sambata si duminica pentru ca s-ar depasi plafonul. Noi am atras atentia inca de anul trecut ca asa se va intampla, dar nu am fost luati in seama. Pe hartie beneficiem de multe drepturi, dar realitatea este alta. Daca tot s-au dat aceste cresteri salariale, atunci sa se asigure si finantarea necesara", a spus liderul Sanitas Iasi, Iulian Coznianu, in fata protestatarilor.O alta nemultumire a sindicalistilor vizeaza o prevedere din masterplanul pentru serviciile de sanatate, intocmit de Ministerul Sanatatii, care, potrivit sindicalistilor, se refera la reducerea a 4.000 de paturi in spitalele din zona de nord-est."Acest masterplan pentru serviciile de sanatate din regiunea de nord- est are din pacate niste lucruri cu care nu putem fi de acord. Ma refer aici la taierea a 4.000 de paturi din spitalele din toata regiunea Moldovei pana in anul 2020. Se tot vorbeste despre spitalul regional de la Iasi, dar nu s-a sapat nici o lopata. N-am construit nimic, dar ne apucam sa taiem paturi", a afirmat liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.O delegatie a protestatarilor a fost primita de prefectul Marian Serbescu, caruia i-a fost inmanata lista de revendicari.Angajatii din sectorul medical au anuntat ca, in cazul in care problemele lor nu vor fi rezolvate, vor continua protestele.