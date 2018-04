Protest si mars in centrul Capitalei. Sindicalistii CFR ies din nou in strada

Ziare.

Ei cer finalizarea si adoptarea Statutului Personalului Feroviar, salarii decente la societatile feroviare care sa reflecte pregatirea profesionala si responsabilitatile personalului, acordarea clauzelor suspendate, cuprinse in Contractele colective de munca, finantarea corecta a infrastructurii feroviare astfel incat salariile personalului sa fie asigurate din fonduri bugetare, regandirea taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) pentru reducerea acesteia la valorile care se practica in Europa si sustinerea de catre statul roman a investitiilor importante in achizitia de material rulant nou.De asemenea, sindicalistii mai doresc promovarea in regim de urgenta a unei strategii pe termen mediu si lung cu privire la dezvoltarea sectorului feroviar - modernizarea infrastructurii feroviare si a materialului rulant, echilibrarea celor doua moduri de transport terestru - feroviar si rutier, recuperarea supra-accizei din combustibilul utilizat la transportul feroviar, redefinirea criteriilor de performanta a managementului privat - criteriile preponderente sa fie cele tehnice, reorganizarea structurala a caii ferate intr-un sistem integrat de tip holding si regandirea politicii bugetare a societatilor feroviare, prin elaborarea de bugete multianuale pentru sustinerea marilor investitii.Alte cereri vizeaza compensarea corecta si la timp a diferentei reale dintre costurile de operare si tarifele sociale impuse la transportul de calatori, achizitionarea energiei electrice de catre operatorii feroviari direct de la producatori prin Electrificare CFR, sistarea trecerii liniilor in categoria asa-zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, promovarea unei legi cu privire la derularea transporturilor intermodale, facilitatile de calatorie gratuita pe calea ferata pentru personalul feroviar si pentru membrii de familie ai acestuia si diminuarea amenzilor la calea ferata a caror valoare este exorbitanta.Mitingul este organizat de Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala a Sindicatelor din Transporturi "ELCATEL", Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, Federatia Sindicatelor Alfa Transport si Federatia Nationala Sindicala din Infrastructura Feroviara, organizatii grupate in Alianta Federatiilor Tehnice Feroviare, impreuna cu Federatia Nationala "Drum de Fier".Organizatiile sindicale ce vor protesta in 23 aprilie (ziua feroviarilor) reprezinta peste 60% din salariatii feroviari din Romania.Amintim ca, vineri, aproximativ 2.000 de angajati ai sectorului feroviar care fac parte din Federatia Nationala Miscare Comercial, afiliata BNS, s-au strans, vineri, in fata Ministerului Transporturilor, de unde au pornit in mars spre Guvernul Romaniei