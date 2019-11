Protest spontan la Spitalul Judetean Timisoara, dupa ce managerul a fost schimbat

Ziare.

com

Cei aproximativ o suta de angajati ai Spitalului Judetean Timisoara care au protestat, joi, sunt de la toate sectiile din unitatea medicala. Au intrerupt lucrul la ora 10.00 si timp de o ora au iesit pe treptele de la intrarea in spital, nemultumiti de anuntul schimbarii managerului, dupa aproape cinci ani.Angajatii condamna graba cu care liberalii l-au inlocuit pe managerul spitalului, in conditiile in care, sub conducerea lui, Spitalul Judetean a cunoscut cea mai ampla operatiune de modernizare, fiind aproape in totalitate reabilitat.Ei au transmis si o scrisoare ministrului Victor Costache in care ii mentioneaza o parte din realizarile lui Craina."In timpul mandatului domniei sale au fost demarate si castigate proiecte, unele dintre acestea fiind chiar finalizate. Dintre proiectele la care facem referire, amintim:- deschiderea Sectiei de Mari Arsi, fiind o zi istorica pe care pacientii si medicii o meritau;- proiectul de extindere Unitatii de Primiri Urgente a SCJUPBT sau constructia noii Maternitati Bega - in parteneriat cu Banca Mondiala, maternitate ce va cuprinde, printre altele, compartimente de fertilizare in vitro, obstetrica patologica, ginecologie, chirurgie laparoscopica si histeroscopica, obstetrica fiziologica si de spitalizare de zi.De asemenea, sunt prevazute compartimente de terapie intensiva, prematuri, nou-nascuti eutrofici, cat si facilitati pentru insotitori. Maternitatea va avea si o sectie ATI, bloc operator, sali de nastere si camera de garda. Avand in vedere aceste proiecte incepute pe perioada mandatului dl. prof. dr. Marius Craina, proiecte de o importanta deosebita pentru regiunea de vest a tarii si nu numai, aflate in diverse stadii de implementare, este evident ca se impune o continuare a activitatii manageriale a domniei sale", se arata in scrisoare.Protestul a durat aproximativ o ora, insa agajatii sunt decisi sa iasa in fata spitalului sa-si manifeste nemultumirea cel putin trei zile consecutiv.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a decis inlocuirea din functia de manager a medicului Marius Craina cu Raul Patrascu, un tanar care a fost consilier de stat in domeniul politicilor de sanatate in Cabinetul Ciolos.