Protest violent al "vestelor galbene", in centrul Bruxellesului: Politia a intervenit cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene (Video)

Protestatarii au distrus cel putin doua dube ale politiei, in timpul confruntarilor violente de vineri, iar oamenii legii au retinut zeci de persoane.De fapt, demonstratia neautorizata din Bruxelles a inceput pasnic, insa totul a degenerat in violenta pe masura ce oamenii - unii purtand masti sau glugi - au incercat sa treaca de cordoanele politiei.Timp de trei ore, protestatarii, nemultumiti de preturile combustibilului si de standardul de viata, au perturbat traficul si au mers pe partea carosabila a mai multor strazi. Politia a informat ca a arestat, inainte ca violentele sa inceapa, in jur de 60 de persoane, din cauza ca acestea blocau strazile.Cateva sute de persoane purtand veste de siguranta fosforescente au ajuns, insa, intr-un final, in preajma biroului premierului belgian, Charles Michel. Acolo, au aruncat in politisti cu pietre, petarde si cu semne de circulatie smulse de pe strazi. Oamenii legii au raspuns folosind tunuri cu apa si gaze lacrimogene."Demisia, Michel", au scandat protestatarii, in timpul ciocnirilor cu fortele de ordine.Charles Michel - aliat liberal al presedintelui francez, Emmanuel Macron - si-a aratat simpatia fata de problemele oamenilor joi, dar a adaugat ca "banii nu cad din cer", in semn ca la scumpirile de combustibil nu se va renunta.Protestele de la Bruxelles au fost inspirate de cele ale miscarii "vestelor galbene" din Franta, de asemenea foarte violente.Si politia din Paris a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a-i dispersa pe manifestantii care s-au strans pe Bulevardul Champs Elysees pentru a protesta pentru a doua saptamana consecutiv fata de cresterea preturilor la carburanti.