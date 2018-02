Protestarii #vavedem continua flashmobul din fata sediului PSD Sibiu

Ziare.

Unul dintre protestatari a venit cu o pancarta pe care a scris "Va vedem si nu va vad bine".Este pentru a 60-a zi in care sibienii protesteaza in fata sediului PSD.Cei din comunitatea #vavedemdinsibiu le reproseaza social-democratilor refuzul unui dialog direct."PSD, va vorbim din nou direct: v-am invitat de cinci ori la dialog. Oricand doriti, va asteptam in Zona libera de coruptie, la o discutie transmisa live pe Internet. E limpede ca va temeti teribil de aceasta discutie libera, in vazul tuturor, despre temele care ne tin in strada de atata vreme", se arata intr-un comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a miscarii.La protest au fost prezenti vineri si presedintele USR, deputatul de Sibiu, Dan Barna, precum si prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan. Cei doi au anuntat ca vor continua sa participe la protestele din Sibiu si Bucuresti.Proteste au fost si in Piata Victoriei din Capitala, vineri seara, cand circa 100 de oameni au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader De asemenea, si pentru duminica se anunta proteste in Bucuresti si in mai multe orase din tara, precum si in diaspora