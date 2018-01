Protestatari ridicati de jandarmi din fata sediului PSD. Un jurnalist s-a agatat de un semn de circulatie pana l-a smuls din pamant (Video)

Ziare.

com

Unul dintre ei a stat aproximativ jumatate de ora, dar in cele din urma a coborat si a fost dus la sectie.Protestatarii sustin ca jandarmii fac abuz, ca nu au dreptul sa ii duca cu forta la sectie, in conditiile in care s-au legitimat.Atunci cand jandarmii l-au luat pe sus pe Malin Bot, acesta s-a prins de un stalp de fier, care a iesit din pamant.Jandarmeria precizeaza ca persoanele din fata sediului PSD care au fost conduse la sectie tulburau ordinea publica intrucat aveau obiecte de amplificare a sunetului, iar protestul lor nu respecta conditiile legale, respectiv declarare si avizare.Potrivit Jandarmeriei, in locul respectiv era avizata o alta activitate de protest al carei organizator nu a fost de acord cu prezenta celorlalte persoane si a solicitat indepartarea lor din zona."Patru persoane au fost conduse la sectia de politie in vederea sanctionarii (persoanele care savarsesc fapte contraventionale care prin natura lor tulbura linistea si ordinea publica sunt indepartate din zona) ", mai precizeaza Jandarmeria.La aceasta ora, sedinta Comitetului Executiv al PSD este in curs de desfasurare.