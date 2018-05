Protestatarii anti-Penalistan din Bucuresti au primit amenzi in valoare de 9.100 de lei

Ziare.

com

Jandarmii au condus sase persoane dintre protestatarii din Piata Victoriei la sectia de Politie, potrivit News.ro.Mii de romani au iesit sambata seara in strada, atat in Bucuresti, cat si in zeci de orase din tara si din strainatate. Oamenii sunt revoltati ca cei de la PSD si ALDE continua asaltul asupra Justitiei in ciuda faptului ca societatea se exprima de aproape un an si jumatate impotriva masurilor dorite de coalitie.In plus, cele mai recente masuri si decizii luate de Guvernul Dancila si liderii PSD au dus la crize in mai toate domeniile, de la economie la politica externa. Asta i-a facut pe oameni sa iasa in numar mare si sa spuna "stop catastrofelor".In Capitala, p este 5.000 de romani au strigat "Hotilor, penalilor, tradatorilor, analfabetilor, nu scapati!". Protestul din Piata Victoriei a fost marcat insa de interventiile dese ale jandarmilor, care intai au incercat sa limiteze protestul, apoi au incercuit Piata si dupa ce s-a inserat au fost raportate si cazuri de oameni dusi la audieri.Mai mult, directorul IPP Adrian Moraru a postat pe Facebook o imagine ce arata ca jandarmii de la Guvern au fost inarmati cu pistoale-mitraliera Uzi.Alte cateva mii de romani au iesit in strada in orasele tarii sau peste hotare, cu aceleasi mesaje care cer normalitate si moralitate: "Nu vrem sa fim condusi de hoti".Un mesaj de sustinere a venit pentru protestatari de la presedintele Klaus Iohannis. Acesta le-a transmis ca "e importanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti guvernanti cu picioarele pe Pamant".