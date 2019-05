Protestatarii care l-au intampinat cu un sicriu pe Tariceanu la Brasov au fost amendati

Ziare.

com

Este vorba despre 18 persoane, amendate fiecare cu cate 500 de lei. In total, la protestul din 12 mai, au fost legitimate 27 de persoane.Sanctiunile au fost aplicate dupa ce au fost analizate inregistrarile video de la manifestatie."Au fost legitimate 27 de persoane si, ulterior, au fost 18 persoane sanctionate pentru concurs de contraventii, ca urmare a faptului ca au ignorat doua avertizari ale Jandarmeriei.Sanctiunile au fost aplicate ulterior, dupa vizualizarea imaginilor video si stabilirea gradului de implicare in contramanifestatie a fiecarui participant", a declarat Ion Zaharia, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Brasov, pentru Mediafax Amintim ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intampinat cu huiduieli de un grup de protestatari, pe 12 mai, la Brasov, unde a avut loc "Marsul demnitatii" organizat de alianta. Oamenii au scandat si impotriva jandarmilor, care i-au legitimat.Cele aproximativ 30 de persoane adunate in apropierea Platformei Roman, unde a avut loc mitingul ALDE de la Brasov, au adus cu ele un sicriu si o cruce, au purtat pancarte pe care scria "Tariceanu pentru noi este Dragnea 2" si au scandat lozinci impotriva ALDE si PSD.Amintim, in context, cazul de la Topoloveni, in care corespondetul Rezistenta TV, Traian Paparete, cel care transmitea live protestul de acolo, a fost amendat cu 1.000 de lei de Inspectoratul de Jandarmerie Arges. Amenda este redusa la 500 de lei daca este platita in 48 de ore."A fost surprins de organele de jandarmerie pe strada Calea Bucuresti in fata Casei de Cultura Topoloveni in timp ce participa la desfasurarea unei adunari publice nedeclarate si neinregistrate impotriva evenimentului organizat cu ocazia venirii presedintelui Camerei Deputatilor, scandand lozinci si afisand bannere," se arata in procesul verbal al agentului constatator.