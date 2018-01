Protestatarii care vin pe jos din Cluj la Bucuresti au parcurs peste 100 de km. Au fost impresionati de cum au fost intampinati pe traseu

Ziare.

Liderul si initiatorul protestului "Marsul Sperantei" "Marsul Sperantei", Sorin Bobis, a anuntat pe Facebook ca grupul a ajuns cu bine la Targu Mures, in a treia zi de cand a pornit la drum din Cluj-Napoca."S-a incheiat si a treia zi. O zi linistita, lipsita de complicatii. Am ajuns la Targu Mures unde am fost asteptati de un grup de manifestanti. Oameni frumosi care sunt in strada inca de la inceputul anului trecut", a scris Sorin Bobis.Sambata dimineata, grupul a pornit spre Sighisoara."Va fi o zi plina de surprize. Si-au anuntat participarea multi prieteni. Va fi o etapa grea. Vom incerca sa ajungem la Sighisoara", a mai scris liderul grupului.Participantii s-au declarat impresionati de cum au fost intampinati pe traseu, spunand ca au fost serviti cu ceai, cafea si sandviciuri, inclusiv de catre reprezentantii unor primarii.Grupul parcurge peste 40 de kilometri pe zi, iar participantii spera ca in 20 ianuarie vor putea fi in Capitala pentru protestul de amploare programat in Piata Universitatii. Actiunea este intitulata "" si sunt chemati manifestanti din toata tara.Initiatorul "Marsului Sperantei" este un horticultor in varsta de 51 de ani din Cluj-Napoca, el fiind prezent si la Revolutia din 1989. Acestuia i s-a alaturat unul dintre fiii sai, in varsta de 18 ani, doi nevazatori si un cetatean francez, stabilit de mai multi ani in tara, fiind casatorit cu o romanca.