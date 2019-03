Protestatarii din Cluj au cerut greva generala de o zi in 15 martie

Ziare.

Participantii la protest s-au adunat, duminica, in jurul orei 18 pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca si au scandat "Greva generala", "Justitie nu coruptie", "Justitie independenta", "Uniti salvam toata Romania", "In democratie, hotii stau la puscarie", "Tudorel demisia", "Abrogati si plecati", "Anticipate", "Jos Guvernul", "Magistrati nu cedati", "ALDE si PSD aceeasi mizerie".Un protestatar a cerut de la portavoce declansarea grevei generale."Sa fie greva generala de o zi, in 15 martie, nu doar de 15 minute. Sa vedem ce se intampla pentru ca in momentul de fata, cand avem acea sectie de investigare a magistratilor care este controlata politic se ajunge la justitie controlata politic, iar Romania este in dictatura", a spus acesta.Un alt protestatar a subliniat ca este momentul in care toata lumea trebuie sa iasa in strada pentru a transmite Guvernului ca independenta Justitiei nu se negociaza astfel ca trebuie retrasa OUG nr. 7.Protestul a durat o ora si jumatate si s-a terminat fara incidente.Amintim ca, pornind de la exemplul omului de afaceri Stefan Mandachi, care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute pe 15 martie de la ora 15:15