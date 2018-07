Protestatarul care s-a legat de gardul din fata Guvernului a fost amendat cu 1.000 de lei

Ziare.

Cei doi barbati au fost sanctionati, potrivit sursei citate, pentru participarea la adunari publice nedeclarate si pentru adresarea de expresii jignitoare impotriva persoanelor aflate intr-o institutie publica, fapte de natura sa tulbure ordinea si linistea publica."Astazi, in jurul orei 12:30, un barbat s-a legat cu catuse de poarta exterioara ce imprejmuieste cladirea Guvernului, in dreptul Bd. Iancu de Hunedoara. Acesta avea asupra lui un recipient cu un lichid, despre care sustinea ca este benzina.Jandarmii aflati la fata locului au intervenit imediat, l-au deposedat de recipientul respectiv si au solicitat sprijinul unui echipaj de la descarcerare. Pe intreg parcursul acestor evenimente, jandarmii din cadrul echipelor de dialog s-au aflat langa barbat, pentru a-l convinge sa renunte la aceasta forma de protest.Dupa interventia echipei de descarcerare, acesta, alaturi de un alt barbat aflat in apropiere, care se legase de un indicator de circulatie, au fost condusi la Sectia 4 de politie in vederea luarii masurilor legale.Intelegem si respectam dreptul cetatenilor la libera exprimare, daca acesta se exercita cu respectarea legilor in vigoare. Jandarmeria Capitalei are obligata de a asigura masurile de ordine pubica si siguranta cetatenilor si nu va tolera actele sau gesturile care pun in pericol siguranta acestora. Ca de fiecare data vom actiona impotriva celor care tulbura grav ordinea publica", au precizat reprezentantii Jandarmeriei Capitalei.Unul dintre barbati, Cristian Dide, care a participat la protestele din Piata Victoriei si care se legase joi de gardul Guvernului, a amenintat ca-si da foc, insa a fost indepartat de jandarmi din fata Palatului Victoria, pompierii fiind nevoiti sa taie o parte a gardului.Protestatarul avea un bidon cu benzina si ameninta jandarmii ca, daca il forteaza sa plece de acolo, isi va da foc. Barbatul era nemultumit de masurile luate de Executiv si manifesta si fata de presupusa intentie, spune el, a Guvernului de a emite o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.