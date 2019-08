Romania iese din nou in strada: LIVE Piata Victoriei incepe sa se anime. Contre intre protestatari razleti si jandarmi

Ziare.com va tine la curent LIVE cu principalele momente ale mitingului si cele mai interesante declaratii de la fata locului:

Foto: Captura Evolutie in institutie

Asteptam informatii, poze, filmari de la locurile unde protestati in amintirea manifestatiei de la Bucuresti reprimata brutal de autoritati, in 10 august 2018. Va rugam sa le trimiteti pe adresa de mail redactia@ziare.com, mentionand locul si ora la care au fost facute. Echipa Ziare.com va va tine la curent cu tot ce se intampla in ziua de 10 august 2019.

Ziare.

com

Sambata se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital.La Bucuresti, oamenii sunt asteptati inca de la orele amiezii, in Piata Victoriei. Conform mai multor evenimente de pe Facebook, la ora 17:00, protestatarii sunt asteptati in Piata Revolutiei, la sediul MAI, de unde se va pleca in mars spre Piata Victoriei.Zeci de coloane de masini sau de motociclete pleaca astazi din mai multe orase ale tarii si urmeaza sa ajunga dupa ora 17:00 in Bucuresti. Cea mai mare coloana vine din Iasi, iar pe traseu, alte zeci de masini se vor alatura acestui mars.Proteste similare sunt organizate in marile orase din Romania:Protestatarul Cristian Dide a fost amendat si a ramas si fara permisul de conducere pentru o luna"In aceasta dimineata, conducatorul vehiculului respectiv a fost sanctionat contraventional, in faza initiala pentru lipsa documentelor, dar si pentru faptul ca a stationat intr-o zona care nu permite stationarea.Ulterior pentru ca a refuzat sa mute acest autovehicul a fost din nou sanctionat contraventional si, de asemenea, i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.Avand in vedere ca acest mobil a ramas in zona Pietei, au fost notificate autoritatile locale in vederea dispunerii ridicarii acestuia, pentru a fi indepartat.Absolut orice persoana care va fi aici trebuie sa fie in siguranta, iar un mobil in sine este un pericol pentru o persoana care se deplaseaza pe jos", a declarat Diana Sarca, purtator de cuvant al Politiei Capitalei, citata de Mediafax. - Cateva zeci de persoane s-au strans deja in Piata Victoriei. Au fost si cateva contre intre protestatarul Cristian-Mihai Dide, pe de o parte si organizatorul protestului de sambata din Piata Victoriei, Tommy Tomescu, si jandarmii, pe de alta parte.Cristian-Mihai Dide a adus in Piata o platforma. Utilajul a fost folosit si in alte proteste, iar intelectualii care participau la aceste evenimente isi tineau discursurile pe aceasta platforma.Tommy Tomescu era nemultumit de aducerea acestui utilaj, deoarece nu fusese anuntat, iar potrivit protocolul incheiat cu autoritatile platforma nu ar trebui sa fie in Piata Victoriei.Cristian-Mihai Dide a replicat ca Tommy Tomescu nu a fost pe 10 august 2018 in Piata Victoriei, s-a urcat pe masina STB adusa de Jandarmerie pentru a ridica masina-platforma si s-a legat cu un lant de aceasta.Cele mai noi informatii de la fata locului arata ca Dide s-a ales cu o amenda in urma incidentului.- Primii oameni au ajuns in Piata Victoriei si au fost intampinati prompt de jandarmi.