Proteste anuntate pentru duminica in mai multe orase din tara

Mai exact, marti, fara nicio consultare cu reprezentantii magistratilor si fara sa astepte avizul CSM, guvernul Dancila a adoptat o OUG prin care a adus modificari majore legilor justitiei, modificari care afecteaza independenta justitiei si transforma in stat in stat sectia de investigare a magistratilor.Atat prevederile ordonantei, cat si modul in care au fost adoptate aceste masuri, prin OUG si fara consultare, au generat proteste fara precedent ale magistratilor , care au anuntat si suspendarea activitatii saptamana viitoare. Protestele in tacere ale magistratilor au fost sustinute si incurajate de cetateni.Protestul din Capitala, " Abrogati si apoi plecati! ", se va desfasura in Piata Victoriei, incepand cu ora 18:00.Organizatorii au amintit pe pagina de Facebook a evenimentului de indemnul lui Mihai Sora, care a transmis ca "daca nici astazi nu vedeti si nu intelegeti, inseamna ca suntem pierduti, ca natie, pentru alte cateva decenii". Acesta a revenit si sambata cu un indemn: "Ne vedem maine seara in Piata Victoriei: cata frunza, cata iarba, toate firicelele de praf din acest colt de tara".Protestul din Bucuresti este organizat de comunitatileSub acelasi nume va avea loc o manifestatie si laorganizata de. Punctul de intalnire este Piata Unirii , de la ora 18:00.Oamenii se vor aduna si la, in Piata Unirii , de la ora 18:00. Evenimentul este organizat deLa, punctul de intalnire este Prefectura , tot de la ora 18:00. Manifestatia de aici este organizata deSi lase mobilizeaza oamenii sa iasa in strada, tot de la ora 18:00, in fata Prefecturii.Joi, Alianta 2020 USR PLUS a anuntat ca se alatura protestelor de duminica si i-a chemat pe romani sa ia atitudine fata de asaltul PSD-ALDE asupra statului de drept.