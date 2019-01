Proteste cu mii de oameni, la Budapesta si Belgrad: Ce nemultumiri au sarbii si maghiarii

Ziare.

La, manifestantii au protestat fata de modificarile in domeniul muncii introduse de Guvernul Viktor Orban, numite "Legile Sclaviei" de catre oponentii liderului ungar, informeaza agentia MTI.Demonstratia de sambata, intitulata "Protest national fata de legile sclaviei", a fost organizata de partide de opozitie, sindicate si grupuri civice. In pofida vremii friguroase, manifestantii s-au adunat in Piata Eroilor si s-au indreptat apoi spre Parlament, unii dintre participanti indemnand la o "greva nationala".In ultimele saptamani, Viktor Orban, a carui autoritate parea de nezdruncinat pana acum, s-a confruntat cu o serie de proteste masive. Manifestantii au contestat o reforma in domeniul muncii, dar si implicarea Guvernului Orban in domeniul justitiei.Modificarile legislative propuse de Guvernul Viktor Orban au fost adoptate luna trecuta si stipuleaza ca firmele pot solicita angajatilor sa presteze pana la 400 de ore suplimentare pe an si pot amana cu trei ani plata acestora.Fidesz, partidul condus de premierul Viktor Orban, sustine ca protestele sunt organizate de "mercenari straini" platiti de miliardarul american George Soros.La, cateva mii de sarbi s-au adunat pentru a protesta fata de ceea ce ei considera ca fiind regimul corupt al presedintelui Aleksandar Vucic si au cerut respectarea liberatatii presei si incetarea atacurilor la adresa jurnalistilor si liderilor opozitiei.Incepand din luna decembrie, mii de sarbi au participat la mai multe proteste la Belgrad si in alte orase din Serbia, informeaza agentia Reuters. Valul de proteste a fost provocat de un incident petrecut in luna noiembrie, cand un lider al opozitiei, Borko Stefanovic, a fost agresat de indivizi neidentificati in orasul Krusevac.Alianta pentru Serbia, o coalitie de 30 de partide si organizatii de opozitie, sustine ca Vucic se comporta ca un autocrat, iar formatiunea de guvernare Partidul Progresiv Sarb (SNS) este corupta, acuzatii negate vehement de Vucic si liderii partidului sau.Presedintele a afirmat luna trecuta ca nu va ceda, chiar daca in strada vor iesi cinci milioane de persoane.