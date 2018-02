Proteste in Bucuresti si mai multe orase din tara: Parlament de hoti, Guvern de mafioti. DNA sa vina sa va ia!

Ziare.

com

Laaproximativ 60 de persoane s-au dus in fata Guvernului. Ei au cerut demisia din Parlament a lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu , desfiintarea comisiei speciale de modificare a Legilor Justitiei si, totodata, i-au solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge Legile Justitiei adoptate deja in Parlament.Oamenii au strigat "Parlament de infractori si de hoti , un guvern de mafioti", "Condamnatul Valcov, condamnatul Dragnea, inculpatul Tariceanu", "Asteptam Martisor fara infractori".Protestatarii au venit in fata Palatului Victoria cu steaguri, vuvuzele si si-au strigat nemultumirile prin intemediul unei portavoci.In zona au fost prezente echipaje ale Politiei si Jandarmeriei.La, la protest au participat in jur de 100 de persoane. Manifestantii au scandat lozinci impotriva partidelor aflate la guvernare, precum " PSD , ciuma rosie", " DNA sa vina sa va ia", "Nu cedam, nu capitulam" sau "La multi ani! Cu executare".Cativa dintre oamenii au venit cu un microfon si o boxa si au vorbit multimii despre nevoia pastrarii drumului care leaga Romania de Uniunea Europeana, cerand demisia mai multor ministri."Este foarte important sa continuam, sa facem mai departe, dar nu este destul duminica seara, trebuie sa se intample zi de zi, peste tot unde ne aflam. Am fost atent la discursurile din Uniunea Europeana, se intelege ce se intampla acolo, iar noi nu am fost lasati de izbeliste pentru ca glasul nostru se aude si este foarte important sa se auda in continuare", a spus unul dintre protestatari la microfon, adresandu-se multimii.De altfel, in timpul discursurilor, in spatele celor care au vorbit au fost desfasurate steagurile Romaniei si al Uniunii Europene, iar pe jos au fost intinse doua bannere de dimensiuni mari pe care scria "Suntem cu ochii pe voi" si "Uniti salvam toata Romania".La manifestarea de duminica s-a renuntat la obisnuitul mars prin centrul orasului, dar oamenii au stabilit ca este important sa se reintalneasca in centrul orasului si duminica viitoare.Protestul, care a inceput dupa ora 18:30, s-a terminat in jurul orei 20:00.Inin jur de 70 de persoane au stat mai bine de o ora in Piata Mare la protestul "Toti pentru Justitie si fiscalitate coerenta!".Oamenii au ascultat muzica, au socializat si apoi au marsaluit pe pietonala din centrul orasului, pe Bulevardul Nicolae Balcescu, scandand lozinci precum "Nu stati la caldura si pe voi va fura!", "Uitati-va la noi, protestam si pentru voi!", "Partid de hoti si mincinosi!", "Cine nu sare, nu are dosare", "Nu scapati!", "Afara, afara cu PSD din tara!", "PSD, ciuma rosie!", "DNA sa vina sa va ia!", "Justitie, nu coruptie !", "O dorinta sincera, Romania libera!".Protestul a fost unul autorizat.Manifestatii de mica amploare au avut loc si in orase precumsi, unde numarul participantilor a fost de circa 10 persoane.