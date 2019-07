Proteste in mai multe localitati din tara: "Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!" LIVE

LIVE

Romania, trezeste-te!

Foto: Ziare.com

Foto:Ziare.com

Ziare.

com

Sambata, principalul suspect, Gheorghe Dinca, a fost mai intai retinut si apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Sambata seara el a fost dus de politisti la locuinta sa pentru continuarea cercetarilor. Barbatul continua sa nege toate acuzatiile care i se aduc.In Bucuresti, participantii la protest au venit de la ora 19 in Piata Victoriei, de unde s-a pornit in mars spre Ministerul de Interne.- Manifestantii din Capitala au ajuns in Piata Revolutiei si huiduie copios, strangandu-se in apropierea Ministerului de Interne. Se scandeaza "".- Politistii care asigurau securitatea pe traseul protestului din Capitala au fost huiduiti. "Asasinii, ati ucis un copil! ", au strigat oamenii in momentul in care au vazut politisti pe marginea drumului.- La marsul din Bucuresti participa circa 3.000 de persoane. Se scandeaza "Alexandra!" si "10 august!".- Laau iesit in strada aproape 100 de persoane. Oamenii au scris cu creta pe zona pietonala #112 si #19 ore. De asemenea, ei au afise cu mesaje precum "#19 ore", "Coruptia e unealta KGB, coruptii sunt si tradatori" sau "Cine raspunde? Unde e dreptatea", informeaza Mediafax.- Cei care marsaluiesc in Capitala striga "PSD, ciuma rosie!" si cer anticipate. "Ce vrem noi e si pentru voi!" este mesajul transmis de participanti celor care stau pe margine si se uita la ei.- Marsul din Bucuresti continua, la el participa circa 2.000 de persoane, informeaza Realitatea TV. Oamenii striga "Criminalii!" si "Demisia!". Se mai scandeaza "Justitie, nu coruptie!" si "Copiii nostri in viata nu sunt in siguranta". Coloana nu este strajuita de jandarmi, ca de obicei, transmite corespondentul Ziare.com.- In jur de 30 de persoane s-au adunat la Casa de Cultura din Alexandria."Plang pentru tara mea. Nu am cuvinte. Ce s-a intamplat cu Alexandra e dovada clara ca tara asta e mumificata. Nu stiu daca mai avem vreo sansa si nu vad cum ar putea sa se schimbe lucrurile altfel decat schimband tot. Din temelii", a declarat, pentru Mediafax, Cristina Chirita.Conform Mediafax, oamenii au fost nemultumiti si de faptul ca pe toata durata derularii evenimentului muzica vesela a sunat din boxele amplasate de primarie in oras: "Ce e cu muzica asta? Nu e cumva un moment tragic pentru intreaga tara? Nu puteau si ei sa opreasca muzica macar azi? Sau sa o dea mai incet? Vedeti? De asta nu merge nimic in tara asta. Ca nu ne respectam nici mortii".Proteste similare au loc si la Brasov sau Braila, unde oamenii au venit cu candele si flori.- In Bucuresti se pleaca in mars catre sediul Ministerului de Interne, transmite corespondentul Ziare.com. Se huiduie copios si sa scandeaza "Jandarmeria apara hotia!", "Demisia!" si "Colectiv!".- In Piata Victoriei sunt si familii cu copii. Cei mici deseneaza cu creta pe asfalt.- Un barbat aflat in Piata Victoriei a fost saltat de jandarmi, fiind considerat instigator, transmite corespondentul Ziare.com.- Cateva sute de persoane au venit in Piata Victoriei dinsi au aprins lumanari pe caldaram, in memoria fetelor disparute, transmite corespondentul Ziare.com.- La, toti cei interesati sunt asteptati sa se stranga la Monumentul Memorandistilor.", au scris organizatorii pe pagina special dedicata evenimentului.- La, mai multe persoane au venit ca sa aprinda lumanari si sa tina momente de reculegere in memoria fetelor disparute. Cei prezenti discuta despre ceea ce s-a intamplat la Caracal.- "Iarta-ne, Alexandra!" este numele actiunii organizate deCivic."De ani buni nepasarea, abuzurile si coruptia au fost factori importanti in haosul acesta. Cazul Alexandrei ne demonstreaza DIN NOU urmatorul lucru: CORUPTIA SI INCOMPETENTA UCID! (...) La ora 19 in fata Primariei ne intalnim sa aprindem o lumanare, sa aducem o floare si sa avem un gand bun pentru Alexandra, tanara de 15 ani, care astazi nu mai este printre noi", se arata pe pagina evenimentului.- Incepand cu ora 18.00, sunt asteptati in fata Casei de Cultura dintoti cei care doresc sa aprinda o lumanare in memoria fetelor disparute la Caracal si sa-si exprime nemultumirile la adresa unui stat incapabil sa-si protejeze cetatenii. Evenimentul poarta numele "Tacere in memoria Strigatului Alexandrei in noapte".- Laa fost afisat un banner urias prin care se cere pedeapsa cu moartea pentru criminali.