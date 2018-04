Proteste in Sanatate si in Teleorman: Nu este adevarat ca au crescut salariile, sunt mult mai mici!

Proteste in toata tara: La Iasi o asistenta a lesinat

Ziare.

com

Liderul sindicatului angajatilor din Spitalul Rosiorii de Vede, Florenta Sararu, spune ca, desi guvernantii declara de luni de zile ca au crescut salariile, realitatea este alta."Este vorba despre acordarea sporurilor, dupa noul regulament. Este o inechitate, o aberatie, o fortare a notei pentru a diminua salariile angajatilor, netinandu-se cont de riscurile la care sunt expusi cei care lucreaza in acest mediu (...) Pot sa va spun ca aceste sporuri s-au diminuat incepand cu 1 martie, dar efectiv suma cu care ne-au scazut salariile nu o pot relata, intrucat nu ni s-au eliberat fluturasii de salariu, pana la aceasta ora.Tinand cont, insa, ca de la un spor de 100%, la acest moment avem un spor de 60%, in mod clar vorbim despre salarii mult mai mici.", a declarat reprezentantul angajatilor.Florenta Sararu a adaugat ca in Spitalul de Pneumoftiziologie din Rosiorii de Vede se lucreaza intr-un mediul infectios, angajatii expunandu-se in fiecare moment imbolnavirii cu bacteria Koch, care provoaca tuberculoza. Sindicalistii spun ca nu vor renunta la protest pana cand nu li se vor da drepturile inapoi."Este vorba despre mediul infectios, tuberculoza, sustinuta de bacteria Koch, care este o bacterie anaeroba, prezenta in tot aerul si tot ce inseamna imprejurimile Spitalului TBC. Permanent, se lucreaza cu frica de a nu prelua aceasta bacterie, de a nu ne imbolnavi. Pacientii nostri sunt pacienti de tuberculoza, dar si cazuri de ne-TBC. Tinand cont ca acelasi personal isi desfasoara activitatea in ambele sectii si face servicii pentru pacienti, suntem expusi in totalitate, permanent, acestei imbolnaviri.Nu in ultimul rand, multi dintre angajatii spitalului au suferit de aceasta boala, ajungandu-se chiar la cazuri grave. De aceea, ne sustinem punctul de vedere. Bacteria cu care se lucreaza, chiar si in laboratorul de analize, este o bacterie vie.", a adaugat Florenta Sararu.Ea a conchis afirmand ca actul medical al spitalului nu este afectat de protest, fiind asigurate garzile si restul turelor.Intre timp, proteste similare au loc in mai multe spitale din tara. La Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi este deja a 6-a zi de proteste. Daca zilele trecute peste 100 de angajati au iesit doar in curtea spitalului cu pancarte prin care isi cereau drepturile inapoi, vineri ei s-au dus in fata Prefecturii, purtand cu ei fanioane, pancarte si vuvuzele.Pe pancarte sunt mesaje precum "asistent medical Anatomie Patologica - scadere de venit de 700 - 1.700 RON" sau "daca nu ne dati, macar nu ne luati!".De asemenea, acestia striga ca isi vor veniturile inapoi.In timpul protestelor, o angajata a unitatii medicale a lesinat, ea fiind preluata de SMURD.La Bucuresti, la Ministerul Sanatatii, Sorina Pintea si Lia Olguta Vasilescu negociaza cu liderii Sanitas. Pozitiile lor pe problematica sporurilor nu s-au schimbat, asa ca rezultatul discutiilor pare previzibil.