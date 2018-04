Proteste in tot mai multe spitale, in timp ce Dancila vede doar cresteri de salarii: "Mincinosii, hotii, demisia!"

5 zile de proteste: Orice scadere a sporului e o bataie de joc

Sanatatea valoreaza mai mult de 30%

Revolta rezidentilor: Profund inechitabil si ilegal!

Scaderea veniturilor din sanatate a fost confirmata si de datele oficiale publicate de Institutul National de Statistica miercuri. Insa de la Guvern, ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu vine cu explicatii la limita absurdului despre cum zilele libere mai multe au adus scaderile. Vasilescu a pasat, de altfel, problema sporurilor la noua sa colega de la Sanatate, chiar daca pragul de 30% care a dus la tot scandalul e prevazut de Legea Salarizarii.Nici premierul nu pare sa vada protestele de la spitale. Prezenta miercuri seara intr-o emisiune la Antena3, Viorica Dancila a respins orice informatie ca ar fi scaderi in sanatate."In sanatate, la 1 martie anul acesta, au crescut salariile cu procente intre 75% si 120%. Nu putem vorbi despre scaderi, ci doar de cresteri salariale. Pornim de la realitatea existenta", a spus Viorica Dancila.In ciuda acestor "cresteri" a caror existenta oficialii continua sa o sustina, curtile spitalelor din tara continua sa se umple de angajati nemultumiti, iar managerii si politicienii primesc pe banda rulanta petitii si scrisori deschise in care se vorbeste despre greva si chiar demisii in bloc din linile de garda.Laeste a 5-a zi de protest deja. Oamenii au iesit in curtea institutiei cu pancarte si au scandat "Demisia", reclamand ca pierd si peste 1.000 de lei la salarii. Activitatea nu este pusa in pericol, insa angajatii spun ca se poate ajunge si la forme extreme de protest daca nu sunt luati in seama."Se poate ajunge si la asta (blocarea activitatii - n.red.). Ne tot ameninta 'maine sunt afara 10 la usa'. Bine, maine sa-i chemi pe aia 10, ca noi nu mai venim", spune un asistent radiolog, citat de Buna Ziua Iasi.Si la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala este a 5-a zi de protest, cu zeci de asistente medicale, infirmiere, dar si medici si personal auxiliar in curte."Orice scadere a sporului echivaleaza cu o bataie de joc. Noi care lucram si ne imbolnavim stim despre ce vorbim. O asistenta a facut o simulare si avea o scadere de peste 1.000 de lei", a declarat, pentru Agerpres, un medic pneumolog.Si liderii sindicali de laau transmis un mesaj ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa ce aceasta a sustinut ca 97% dintre angajatii sunt multumiti de Legea Salarizarii."Doamna ministru Olguta Vasilescu, ce ati facut cu aceasta Lege a Salarizarii si cu noul regulament de sporuri? Cum se poate ca salariile din sanatate sa scada? Pana cand ne veti umili si discrimina? Ati reusit, mintind o tara intreaga, sa dezbinati un sistem care era si asa destul de prost gestionat! Este cea mai mare bataie de joc! Ne vedem pe 25 aprilie", e mesajul celor de la Sanitas Matei Bals, care amintesc ca peste doua saptamani va avea loc un miting in Capitala unde vor participa peste 20.000 de oameni.Si laau protestat timp de 2 ore 200 de angajati ai unitatii spitalicesti - asistente, infirmieri, kinetoterapeuti si personal administrativ. Spun ca scaderile sunt drastice dupa ce prin taierea sporurilor s-a anulat orice crestere salariala.Oamenii au scandat "Mincinosii", "Hotii" si "Ne vrem banii inapoi", au suflat in vuvuzele si fluiere si au purtat foi printate pe care au scris "Sanatatea valoreaza mai mult de 30%".Oamenii spun ca situatia este grava, iar protestele vor continua si chiar vor lua amploare, pana cand problema va fi remediata.Si lazeci de angajati au intrerupt joi lucrul si au iesit in curtea unitatii medicale, intr-un protest spontan.Medicii si cadrele medicale au tinut in mana coli A4 pe care au scris "protest spontan" si nu au scandat niciun mesaj.La, deputatul USR Emanuel Ungureanu a rugat angajatii de la mai multe sectii sa explice in ce consta munca lor si de ce sporurile nu sunt doar meritorii, dar indispensabile pentru ca tinerii sa-si doreasca sa imbratiseze in continuare aceasta meserie periculoasa.Unii angajati spun ca risca sa nu-si mai poata plati ratele la banca din cauza scaderilor, care sunt de la cateva sute la peste 1.000 de lei dupa taierea sporurilor.Intre timp, si ladin Capitala au loc miscari de protest. Medicii rezidenti i-au inaintat managerului institutiei o petitie in care spun ca ii ingrijoreaza modul in care vor fi acordate sporurile."Am fost informati ca in cadrul sedintei Comitetului Director din 10 aprilie s-a propus ca sporul acordat pentru conditiile de munca sa fie de 12% pentru toti medicii rezidenti care au luat rezidentiatul pe loc, indiferent de sectia in care acestia efectueaza stagiul.Speram ca propunerea amintita sa nu fie pusa in practica, deoarece ar incalca in mod grav regulamentul cadru din 29 martie 2018 privind stabilirea sporului pentru conditii de munca. (...) Ar fi profund inechitabil si ilegal ca toti angajatii dintr-o sectie a spitalului sa primeasca un anumit procent al sporului, iar medicul rezident din acea sectie sa primeasca un alt procent, desi isi desfasoara activitatea in exact aceleasi conditii.Dorim sa va aducem la cunostinta ca, in cazul in care, in mod discretionar, se va face o defavorizare a categoriei noastre profesionale, vom fi nevoiti sa apelam la toate mijloacele legale disponibile pentru a ne proteja drepturile", se arata in petitia rezidentilor.