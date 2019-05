Proteste la Bucuresti si Sibiu, dupa ce mii de romani nu au reusit sa voteze: Dragnea, nu uita, te asteapta Rahova!

LIVE TEXT

Organizare dezastruoasa in Diaspora

Jandarmii si-au facut si ei aparitia si au adus garduri.Oamenii au strigat "Dragnea, nu uita, te asteapta Rahova!", "Dragnea, la puscarie!", "Diaspora nu trebuie sa renunte la ce au inceput, suntem alaturi de ei!", "Diaspora, Diaspora!", "Lasati-i sa voteze!".Si in Sibiu au protestat cateva zeci de persoane, in fata sediului PSD situat in centrul orasului, purtand in maini coli albe pe care au scris numele oraselor din strainatate, dar si din tara, unde- Doar cateva zeci de persoane se mai afla acum in Piata Victoriei.- Cei prezenti la manifestatie sunt multumiti de rezultatul alegerilor europarlamentare si de cel al referendumului si sarbatoresc cu sampanie.- Oamenii incep sa plece. In Piata Victoriei au mai ramas aproximativ 300 de persoane.- Protestatarii au adus boxe si canta Imnul golanilor, al lui Cristi Paturca.- Se striga "Dragnea, nu uita, te asteapta Rahova!", "Dragnea, la puscarie!", "Diaspora nu trebuie sa renunte la ce au inceput, suntem alaturi de ei!", "Diaspora, Diaspora!", "Lasati-i sa voteze!", transmite- In Piata Victoriei se striga "PSD, ciuma rosie!" si "La multi ani cu executare!"- Cateva zeci de persoane protesteaza in tacere si in fata sediului PSD din Sibiu, situat in centrul orasului, purtand in maini coli albe pe care au scris numele oraselor din strainatate, dar si din tara, unde"Gratz, Nurnberg. Baile Felix, Luxemburg, Luton, Lille, Malmo, Verona, Zurich, Roma, Munchen, Berlin, Oslo, Viena, Lion, Padova", au scris sibienii pe coli albe.- Organizatorii spun ca sunt tot mai multe semnale ca romanilor din strainatate le este interzis un drept fundamental, garantat de Constitutie."Sunt tot mai multe semanle ca romanilor din Diaspora le este interzis un drept fundamental, drept garantat de Constitutie. La Madrid deja s-au terminat buletinele de vot si au fost chemati jandarmii.In Londra, Munchen, Stuttgart sunt cozi de mii de romani, unora le-a fost transmi sa plece pentru ca nu sunt suficiente buletine. De la ora 18 ne vedem in Piata Victoriei! 'Vor sa voteze, lasati-i sa voteze!'", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului - Jandarmii si-au facut si ei aparitia si au inceput sa aduca garduri- Oamenii au inceput deja sa vina in Piata Victoriei.Romanii aflati in strainatate au luat cu asalt sectiile de votare inca de la primele ore ale zilei, pentru a fi siguri ca reusesc sa-si exercite dreptul constitutional votand la alegerile europarlamentare si la referendumul privind justitia din Romania de pe 26 mai 2019.S-au format cozi imense in fata sectiilor de votare, iar in multe orase europene romanii au asteptat ore bune sa poata vota. Unii nu au reusit pana acum si nici nu vor mai apuca, judecand dupa numarul de persoane si orele ramase pana la inchiderea urnelor.Singura solutie pentru ca toti romanii aflati la cozi in strainatate sa poata vota ar fi prelungirea programului in sectiile de votare aglomerate din Diaspora peste ora 21:00, iar Biroul Electoral Central a luat in calcul aceasta varianta, insa pana acum nu s-a comunicat o decizie.