Proteste la Guvern si in tara: Cerem demisia incompetentei VV Dancila!

Protestul a fost inspirat de solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dancila si va incepe la ora 19:00.Protestul, numit " Cerem demisia incompetentei VV Dancila! ", este organizat de Reusim si de Rezistentii din Piata Victoriei si in cateva minute de la publicarea evenimentului sute de persoane au anuntat ca vor participa si cateva mii sustin ca sunt interesate.Si in fata Prefecturei Constanta va fi protest vineri seara. Acesta incepe la ora 19:30.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a solicitat, vineri, demisia premierului Dancila . "Eu retrag increderea doamnei Dancila. Dupa cum am spus pe 29 ianuarie guvernul a fost investit. Au trecut aproximativ trei luni de atunci, dupa care pot sa trag o concluzie.Doamna Dancila nu face fata pozitiei de premier al Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. De aceea, solicita public demisia doamnei Dancila din functia de premier", a spus seful statului.In replica, PSD a sugerat ca seful statului e "suparat" ca premierul si liderul PSD Liviu Dragnea au avut o "vizita de succes in Israel".In schimb, PNL si USR au considerat fireasca, legitima si justificata decizia lui Iohannis de a-i retrage increderea si a-i cere demisia lui Dancila si au anuntat ca vor depune o motiune de cenzura. Si PMP a anuntat ca va sustine motiunea de cenzura