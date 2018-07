Proteste "Si eu sunt Calin" si momente de reculegere la Brasov si Bucuresti (Video)

Ziare.

Brasovenii s-au intalnit pe Calea Bucuresti, in zona Poienelor si au inceput de acolo traversarea trecerilor de pietoni fara semafor, transmite Brasov Metropolitan Oamenii au mers si in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde au tinut un moment de reculegere. Acestia au stat in locul in care Calin Farcas se afla cand a protestat fata de sistemul de sanatate.Protestatarii au tinut in maini afise cu "Si eu sunt Calin".Moment de reculegere in memoria lui Calin Farcas a fost tinut si in Piata Victoriei din Bucuresti.