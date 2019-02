Proteste si la Judecatoria Ploiesti si Parchetul de pe Tribunalul Bucuresti din cauza OUG 7

Proteste si la Bucuresti

Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Ploiesti a decis declansarea unui protest fata de adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019, "in vederea abrogarii actului normativ antementionat, cu exceptia dispozitiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizarii Consiliului Superior al Magistraturii - aspecte privind admiterea in cadrul Institutului National al Magistraturii si activitatea specifica desfasurata de aceasta institutie".Astfel, incepand de joi si pana pe data de 8 martie, judecatorii vor purta banderole albe in sala de judecata, iar in fiecare zi toate sedintele de judecata vor fi suspendate pentru treizeci de minute, in intervalul 12:00 - 12:30, dupa care se vor relua.Judecatorii ploiesteni reclama faptul ca Ordonanta de Urgenta 7/2019 a fost adoptata de Guvern fara avizul Consiliului Superior al Magistraturii si sustin ca actul normativ "nu justifica o urgenta imperioasa care sa corespunda unei nevoi stringente de modificare" a legilor justitiei, in contextul in care toate aceste trei legi au fost modificate de catre Parlament in toamna anului 2018.Magistratii de la Judecatoria Ploiesti sustin ca posibilitatea eliberarii din functia de judecator pe motiv de "neindeplinirea conditiei privind buna reputatie, daca in acest din urma caz se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie", reprezinta "o subminare a independentei judecatorului, in conditiile in care textul normativ nu este clar si predictibil, nefiind mentionate si explicate criteriile legale care sa corespundaconceptului de buna reputatie".Judecatorii indica, totdata, ca motive de protest, faptul ca principiul separatiei carierelor "a fost nesocotit in mod flagrant prin modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019", dar si scoaterea de sub controlul ierarhic al Ministerului Public a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, judecatorii ploiesteni spunand ca aceasta masura "vulnerabilizeaza independenta sistemului judiciar si reprezinta o abordare apta sa faciliteze cresterea presiunii in activitatea judiciara".Si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat, miercuri, ca se raliaza protestelor generate de OUG 7 si vor suspenda activitatea, exceptand cazurile urgente, zilnic, intre orele 8.00 - 10.00, pana in 8 martie. In plus, acestia sustin demersul procurorului general care a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala actul normativ si anunta ca se delimiteaza de punctele de vedere exprimate de Asociatia Procurorilor din Romania si de catre Asociatia Magistratilor din Romania."Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, intrunita la data de 27 februarie 2019 in contextul modificarilor aduse legilor justitiei prin Ordonanta de urgenta nr. 7/2019, a decis urmatoarele: suspendarea activitatii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu exceptia cazurilor urgente, in intervalul 08:00 - 10:00, pana la data de 08.03.2019; prelungirea masurii suspendarii activitatii nemijlocite cu publicul pana la data de 08.03.2019; sustinerea demersului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de a cere Avocatului Poporului sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea OUG nr. 7/2019", au transmis, miercuri, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Acestia solicita ca "titularii indreptatiti sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la existenta un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern, ca legiuitor delegat, si Autoritatea judecatoreasca, intrucat modificarile aduse prin OUG nr. 7/2019 pun Ministerul Public in imposibilitate sa isi exercite atributiile constitutionale".Adunarea Generala a procurorilor PT Bucuresti a mai decis delimitarea de punctele de vedere exprimate in acest context de catre Asociatia Procurorilor din Romania si de catre Asociatia Magistratilor din Romania.