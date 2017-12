"Proteste si marsuri anti-PSD la Parlament si in mai multe orase din tara (Video)"

Ziare.

Circa 200 de persoane au protestat, sambata, in fata Palatului Parlamentului, dupa ce au plecat in mars din Piata Victoriei, la ora 19:00.Coloana de manifestanti s-a deplasat pe banda de biciclete de pe Calea Victoriei si s-a oprit in fata Palatului Regal, unde au aprins lanternele de la telefoane, cat si in Piata Revolutiei, unde oamenii au tinut un moment de reculegere pentru eroii martiri cazuti la Revolutia din decembrie 1989.Ajunsi in fata Parlamentului, protestatarii au scandat lozinci precum "Demisia", "Justitie, nu coruptie", "Hotii, hotii, hotii", "DNA sa vina sa va ia" si "Libertate".Manifestantii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei dupa ora 16:30, ei dandu-si intalnire prin anunturile pe retelele de socializare. Actiunea de sambata seara se intituleaza "Toti pentru Justitie si Democratie! Diaspora iese in strada!".Peste 1.500 de persoane au infruntat temperaturile scazute pentru a protesta si in Piata Unirii din Iasi.Manifestantii s-au mobilizat pe retelele de socializare. Printre zgomotele vuvuzelelor si fluierelor, manifestantii au scandat lozinci impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si impotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, precum "PSD, ciuma rosie", "Nu se mai poate, vrem anticipate", "M-am saturat sa fiu furat", "Coruptia, hotia sufoca Romania".Cei care au venit la protest in Piata Unirii au cantat imnul national, dupa care au plecat in mars spre sediul PSD.Majoritatea tinerilor care au participat la protestul de sambata seara au afirmat ca, desi sunt dezamagiti de clasa politica actuala, doresc sa ramana in tara.Peste 500 de persoane din Baia Mare, care au initiat un mars de protest pe o retea de socializare, au pornit in cursul serii de sambata spre centrul orasului, scandand lozinci antiguvernamentale si anti-PSD.Insotiti de echipaje ale Inspectoratului de Jandarmerie (IJJ) Maramures, pe o ninsoare abundenta, protestatarii s-au oprit cateva zeci de minute in fata sediului PSD Maramures, strigand "PSD-ciuma rosie", "Ultima solutie, inca o revolutie!", "PSD va fura, nu stati la caldura!" si "Justitie, nu coruptie!"Unul dintre cetatenii prezenti la protest a precizat ca marsul e unul impotriva PSD-ALDE si UDMR, partide care au modificat Legile Justitiei in interes propriu, fara a se gandi la viitorul tarii.Aproximativ 200 de persoane au protestat sambata seara, la Cluj-Napoca si au scandat lozinci antiguvernamentale.Manifestantii s-au adunat in centrul orasului, intr-un loc aflat, de asemenea, in apropierea sediului PSD, unde au strigat si au fluierat.Dupa aproximativ o ora, oamenii au pornit in mars pe strazile din jurul centrului orasului, pe ceea ce protestatarii numesc "traseul scurt", care parcurge bulevardul Eroilor, ajunge in fata Prefecturii si inapoi in centru, in Piata Unirii, de unde se obicei porneste manifestatia.Oamenii au strigat, ca si la protestele din saptamanile trecute, mesaje precum: "Uniti salvam toata Romania", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Nu stati la caldura, PSD va fura", "Justitie, nu coruptie" sau "Hotii la-nchisoare, nu la guvernare".In fata Prefecturii, oamenii s-au oprit pentru cateva minute, au scandat "DNA sa vina sa va ia" si au fluierat. Multi dintre protestatari au venit la manifestatie cu copiii.In marsul lor, protestatarii au ingreunat traficul, blocand un sens de circulatie. Pe tot parcursul protestului, coloana de protestatari a fost insotita de jandarmi.Un numar de 250 de persoane, potrivit fortelor de ordine, au protestat sambata, incepand cu ora 18:00, in fata Prefecturii.Protestatarii nu s-au mai deplasat in Piata Sfatului, ca de obicei, pentru a nu deranja turistii aflati la Targul de Craciun.Unul din organizatori, Radu Hossu, a declarat ca este ultimul protest inainte de Craciun, dar ca vor continua sa iasa in strada si saptamana viitoare, pentru a pune presiune pe Parlament, avand in vedere ca alesii lucreaza in continuare la modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.Protestatarii au scandat lozinci impotriva Parlamentului si a PSD. Actiunea de protest s-a terminat in jurul orei 20:00, fara incidente.Si inau protestat, sambata seara, circa 100 de persoane.