Protestele continua la spitale din toata tara. Ultimatum pentru Guvern: Urmeaza greva generala!

Sa ne dea sporul lor, sporul guvernantilor!

A'LDE PSD pune managerii de spitale sa comita infractiuni

Asadar, prinsi la mijloc, angajatii continua protestele. La, au iesit iar in curtea institutiei sa-si strige nemultumirile.Liderii sindicali au transmis ca asteapta, timp de 48 de ore, un semnal din partea Guvernului, in caz contrar amenintand cu greva generala.Protestatarii sunt nemultumiti de faptul ca veniturile angajatilor au fost diminuate, incepand cu luna februarie. Totodata, asistentele nu sunt platite pentru orele lucrate noaptea cu sporul de 25%, ci cu 15%, iar medicii au ajuns sa fie platiti cu 5% pentru orele de garda din timpul saptamanii.Unul dintre liderii sindicatelor din Spitalul Craiova, Eleodor Carstoiu, reclama faptul ca la alte spitale din tara, unde au fost situatii identice, Ministerul Sanatatii a gasit o solutie."Ce constatam noi este faptul ca la Spitalul Judetean Timisoara, unde a fost o problema identica, s-a rezolvat, adica s-au mai dat bani, la Spitalul 'Marius Nasta' din Bucuresti s-a gasit o solutie, tot de catre minister, iar aici la noi s-au dat 25%, o suma de bani in care nu ai cum sa te incadrezi.. Asteptam ca ministerul sa intervina, pentru ca am aflat ca la noi s-au dat doar 25%, iar Timisoara 34%, Universitar din Bucuresti 40%. Trebuie sa intelegem ca", a afirmat Carstoiu.Si angajatiiau iesit din nou in fata institutiei. Desi Sindicatul Sanitas Iasi a anuntat ca, momentan, pichetarea Prefecturii este suspendata, angajatii spitalului sunt ingrijorati.Aproximativ 100 de oameni protesteaza spunand ca salariile le-au fost scazute cu sume cuprinse intre 300 si 1.370 de lei, in functie de categoria profesionala.Oamenii scandeaza: "Sa ne dea sporul lor, sporul guvernantilor!", "Greva generala!" sau "Viata nu e roza cu tuberculoza!"Si laoamenii au decis sa iasa in strada."Noua Lege a Salarizarii 'unitare' si mutarea contributiilor de la angajator la angajat a venit cu reduceri drastice de venituri la personalul medical angajat al spitalelor si institutelor aflate in subordinea Ministerului Sanatatii!A'LDE PSD, prin ministrul sau, considera ca reducerile salariale sunt neimportante daca acestea afecteaza doar un procent de 10% din angajati siMajoritatea drepturilor salariale au scazut, se doreste ca in weekend sa se faca voluntariat, zilele compensatorii si orele suplimentare nu vor mai fi platite!, prin reducerea costurilor cu norma de hrana, tratamente, investigatii medicale sau obligarea pacientilor la plata acestora!", scrie George Berindei pe Facebook Protest esti iar si laSi angajatiiau intrerupt lucrul si protesteaza, marti dimineata, din cauza diminuarii sporurilor.