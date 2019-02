Protestele de sustinere a magistratilor din Romania, in atentia presei externe

Ziare.

Agentia de stiri Reuters scrie ca doar in fata Guvernului s-au adunat in aceasta seara circa 7.000 de protestatari si ca alte cateva mii de oameni au manifestat in marile orase ale Romania. Cu totii au scandat "Justitie, nu coruptie!", "Magistrati, nu cedati!" si "Rusine sa va fie!"."Mii de romani au protestat in tara dupa ce Guvernul a dat o ordonanta de urgenta care - potrivit criticilor actului normativ - a ingradit libertatea procurorilor intr-o tara care se numara deja printre cele mai corupte din Uniunea Europeana.Ordonanta, adoptata fara dezbatere publica, este doar cea mai recenta modificare din seria celor facute de social-democratii aflati la putere de doi ani. Aceste modificari ridica semne de intrebare cu privire la respectarea statului de drept.Comisia Europeana, Departamentul de stat al UE si mii de magistrati au avertizat ca modificarile ameninta independenta Justitiei", a transmis Reuters Agentia de stiri precizeaza ca protestele magistratilor sunt fara precedent in Romania."In timpul unui protest fara precedent, procurorii au transmis ca, incepand de luni, nu vor lucra decat pentru cazuri de urgenta, in urmatoarele trei pana la sapte zile", transmite agentia de stiri.Totodata, Reuters noteaza ca magistratii au refuzat invitatia la discutii a Vioricai Dancila, sustinand ca independenta justitiei nu se negociaza.Si Bloomberg a relatat despre protestele care au avut loc in Romania in seara zilei de 24 februarie."Romanii au iesit in strada duminica seara la Bucuresti si alte orase ca sa protesteze fata de mai multe modificari legislative controversate adoptat de Guvern in cursul saptamanii trecute. Expertii spun ca aceste modificari vor bloca activitatea parchetelor si vor slabi lupta impotriva coruptiei. (...)Cabinetul Vioricai Dancila a adoptat, marti, o lege ca sa ii limiteze atributiile procurorului general, sa-i sporeasca rolul unei noi sectii de investigare a magistratilor si sa impiedice ca functiile de procurori sefi sa mai fie ocupate de interimari.Aceste masuri au determinat Uniunea Europeana sa atentioneze din nou Romania ca se abate de la caile democratice", mai scrie Bloomberg