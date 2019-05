Protestele din penitenciare continua: Birchall a facut o comisie de dialog

Ziare.

. Ei cer, printre altele, "adoptarea statutului politistului de penitenciare", "publicarea de urgenta a ordinului de ministru privind plata orelor suplimentare pentru perioada 2019 - 2021", "interzicerea muncii fortate in sistemul penitenciar, unde detinutii sunt platiti, spre deosebire de personal".Protestatarii sunt decisi sa organizeze, in luna iunie,"Referitor la protestele organizate, luni, 20 mai, de angajati din sistemul penitenciar, membri ai Sindicatului National al Lucratorilor din Penitenciare, Ministerul Justitiei precizeaza ca, inca din prima zi de mandat, ca interimar, viceprim-ministrul Ana Birchall a luat cunostinta de revendicarile sindicatelor din penitenciare si a dispus", se precizeaza intr-un comunicat al MJ.Potrivit sursei citate, discutiile purtate de secretarul de stat Ion Popa cu reprezentantii sindicatelor din penitenciare, in perioada 10 - 14 mai, s-au finalizat prinpentru aspectele semnalate."Conducerea Ministerului Justitiei isi manifesta totala disponibilitate la un dialog real, deschis si constructiv cu scopul identificarii unor solutii optime la problemele invocate, in cadrul unui calendar care sa poata oferi realist posibilitatea rezolvarii acestora si evitarea pe viitor a situatiilor tensionate existente in acest moment in sistemul ANP", mentioneaza MJ.