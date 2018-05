Protestele in Sanatate continua. Biochimistii reclama Guvernul la Consiliul Discriminarii: Suntem umiliti!

Ziare.

Protestatarii poarta masti sanitare si manusi chirurgicale, avand pancarte cu mesajele: "OBBCSSR vrem coeficient 3,75%", "OBBCSSR solicita 6% din PIB pentru sanatate", "Competenta face diferenta", "Cerem OUG pentru salarizarea corespunzatoare a membrilor OBBCSSR", "Competenta, nu numai licenta"."Venim din nou in fata Ministerului Sanatatii pentru ca nu am obtinut nimic la pichetarea trecuta, am depus 23 de petitii, adrese, solicitari de audienta, memorii, scrisori deschise, cu diferite subiecte legate de exercitarea profesiilor noastre si nu am primit nimic. Suntem ignorati, suntem umiliti, pentru ca ni se spune ca nu suntem vitali pentru pacienti", a declarat Constanta Popa, lector universitar la Facultatea de Biologie si chimist medical principal.Ea a precizat ca principala nemultumire a biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar este faptul ca li se schimba statutul profesional."Daca anul trecut, aceiasi biochimisti, biologi si chimisti, cu aceleasi studii, aveau coeficientul de ierarhizare 3,19 in timp ce asistentul licentiat avea 3,04, aceiasi oameni - nu s-au schimbat de anul trecut, fac tot analize pentru pacienti - au coeficientul de ierarhizare la functia de baza 1,63, iar asistentul medical licentiat 1,67.De ce se schimba ierarhia in laborator fara macar sa fim intrebati, consultati si fara sa ni se ofere o explicatie? Dupa ce ca au scazut toate salariile, noua ni se schimba si statutul profesional din laborator. Dar avem aceleasi responsabilitati", a declarat ea.Constanta Popa a subliniat ca, in ciuda faptului ca s-a promis o crestere etapizata, pana in 2022, nu este normal ca un biochimist, biolog sau un chimist care lucreaza in sistemul sanitar sa aiba un salariu mai mic decat un asistent.Ea a mentionat ca, in urma noii Legi a Salarizarii, veniturile biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar au scazut cu mai multe sute de lei, cea mai mare diferenta fiind chiar de 1.600 de lei."Avem o colega de la Fundeni, care lucreaza transplant medular, si chiar imi spunea ca a venit zilele trecute un pacient, un fost soldat ranit in Afganistan, care de un an este plimbat prin toate spitalele din tara si din strainatate, si colega noastra, un profesionist de exceptie, biochimist de profesie, doctor in stiinte, i-a gasit o boala rara, hematologica.Dar salariul ei este 3.950 de lei si al asistentelor cu care lucreaza 4.200 si 4.500 de lei", a spus ea.Popa a mentionat ca OBBCSSR a depus, aratand ca, desi presteaza o munca egala cu medicii specialisti, biochimistii, biologii si chimistii au venituri mai mici.Constanta Popa a vorbit si despre o alta nemultumire a OBBCSSR. "In titlul nou al proiectului de lege a fost eliminata demonstrarea competentei. Asta inseamna ca ministerul a eliminat demonstrarea competentei prin absolvirea unui program de master. Total ilogic! Adica nu mai trebuie sa demonstram competenta de a efectua analize medicale? Este suficienta dintr-o data numai o diploma de licenta?Daca accepti sa lucrezi in sistem - analize medicale pentru pacienti - oameni care nu au si o competenta demonstrata este ca si cum te-ai duce la un medic care nu are rezidentiat. Pana acum, aceasta competenta se obtinea prin absolvirea unui program de master, in domeniul sanatate", a explicat ea.O delegatie formata din cinci reprezentati ai OBBCSSR a fost primita in sediul Ministerului Sanatatii pentru negocieri.