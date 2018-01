Protestele #rezist continua si duminica aceasta: "Legea-i a poporului, nu a dictatorului" (Video)

#rezist

Ziare.

com

Protestatarii s-au strans la Monumentul Memorandistilor din muncipiu, iar in jurul orei 19:00 au plecat in mars pe Bulevardul Eroilor.Oamenii au scandat "Uniti, salvam toata Romania", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Justitie, nu coruptie", "In democratie, hotii stau la puscarie", "Nu scapati", " PSD , ciuma rosie" si "Legea-i a poporului, nu a dictatorului".Participantii flutura steaguri tricolore, pancarte si au fluiere. Un protest la care au participat aproximativ 200 de studenti , membri ai ANOSR, a avut loc, sambata seara, la Timisoara, in Piata Victoriei. Tinerii au adus un sicriu invelit in steagul tricolor pe care au scris cuvantul "Justitie" si au asezat langa el candele.Protesteleau continuat si in 2018. Iar pentru a arata ca pentru apararea justitiei si democratiei sunt uniti si dispusi sa faca orice efort, pe 20 ianuarie romanii vor sa organizeze un mega- miting la Bucuresti.Astfel, a fost creata pagina de Facebook Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre , unde sunt date toate detaliile organizatorice, existand chiar si incurajarea celor din bucuresti sa asigure cazarea pentru cei care vin din orasele mai indepartate."Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga tara sa se alature protestelor din Bucuresti.Propunem un mars Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR , CNA) ", se arata in mesajul organizatorilor.