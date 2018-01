Protestele romanilor, prezentate Parlamentului European: Vrem justitie, nu coruptie! Vrem sa traim in lumina! (Galerie foto & Video)

Ziare.

Unul dintre organizatorii evenimentului cu titlul "Romania in strada: Vrem justitie, nu coruptie" este europarlamentarulDemersul a fost salutat si de seniorul, unul dintre cei mai indragiti si respectati protestatari #rezist. Filosoful a subliniat ca are mare incredere in "spiritul civic" al tinerilor care ies in strada si e convins ca el "", exprimandu-si speranta ca tinerii vor gasi la Bruxelles "fiinte responsabile" care sa ii asculte si sa ii inteleaga.Vernisajul expozitiei s-a bucurat de mare succes."Toti cei care ati venit la aceasta expozitie sunteti oameni liberi", a subliniat in discursul sau"Aceasta este generatia care va schimba Romania si care va lumina Romania si o va duce pe drumul drept inainte. Repet, un drum luminat. Si o generatie compusa nu numai din tineri, e compusa din bunici, din parinti cu copii si din tineri. E o generatie care a inteles ca nu se mai poate asa, cu lichele, cu hoti si ca trebuie sa mergem inainte in lumina. Si de-asta au aprins luminile. Si vedeti lumini de jur imprejurul nostru, pentru ca tot ce vedeti sunt poze reale de la aceste demonstratii., care isi asuma orice risc, isi iubesc tara si vor sa traiasca in lumina si vrem cu totii sa traim in lumina", a mai declarat, printre altele, Monica Macovei.Fotografii din timpul evenimentului a postat pe Facebook si europarlamentarul PMP, unul dintre participantii la protestele de la Bucuresti.In plus, tinerii sibieni si-au exprimat intr-un mod inedit adeziunea la valorile UE.Miercuri, de la ora 13:00 ora Romaniei, tinerii sibieni organizeaza un flashmob in fata Parlamentului European impotriva Legilor Justitiei, iar de la ora 15:00 Parlamentul European gazduieste o dezbatere privind rolul si locul Romaniei in UE, evenimentul urmand sa fie transmis live pe Facebook Totodata, miercuri la Bruxelles se afla si presedintele Klaus Iohannis , care va avea discutii cu presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker si cu seful Consiliului European Dolad Tusk despre Legile Justitiei.