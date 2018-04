Protestele se extind si la Directiile de Sanatate Publica. Director dat in judecata pentru taierea sporurilor

Vezi aici unde s-a protestat luni si ce revendica angajatii din spitale

Ei reclama un comportament abuziv al directorului si spun ca orice incercare de comunicare cu acesta este din start sortita esecului.In timp ce angajatii DSP Ialomita protesteaza in curtea institutiei, directorul Gabriel Modrea este de negasit. El nu se afla la serviciu si nici nu raspunde la telefon.Intre angajatii DSP si directorul institutiei exista un conflict mai vechi. Oamenii l-au dat in judecata pe Gabriel Modrea, dupa ce acesta le-a taiat o parte din sporuri, considerand ca sunt prea mari si acordate necuvenit.Este vorba despre suplimente privind lucrul in conditii periculoase sau vatamatoare, asa cum este cazul angajatilor din cadrul laboratoarelor Directiei de Sanatate Publica Ialomita.Potrivit estimarilor, prin taierea sporurilor, veniturile angajatilor s-au diminuat, in medie, cu sume cuprinse intre 200 si 500 de lei.Procesele, care sunt individuale, au fost inregistrate pe rolul Tribunalului Ialomita.