Protestul cu proiectii #rezist, intrerupt de jandarmi: Barbatul retinut vineri, luat la intrebari si azi (Galerie Foto)

"Cladiri luminate, dar minti obtuze". Zeci de oameni striga "Libertate!"

Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Chemarea la protest a venit dupa ce pe Internet au aparut inregistrari cu momentul retinerii barbatului. In imagini se poate vedea cum mai multi politisti l-au pus brutal pe Cristian Dide la pamant si l-au incatusat, pentru ca a proiectat mesajul #rezist pe cladirea Muzeului de Arta in timpul festivalului Spotlight.Drept raspuns, oamenii au anuntat ca duminica, de la ora 21:30, se vor strange in fata Muzeului de Arta pentru a proiecta mesaje pe cladire."Vino cu un laser verde, rosu, sau cu o lanterna.Daca nu ai laser, vino oricum, proiectam lumina cu led-urile telefoanelor", se arata in chemarea la protest.La scurt timp de la ora inceperii actiunii, insa, pe pagina de Facebook a evenimentului au aparut mesaje si fotografii care arata ca acelasi Cristian Dide este interogat de jandarmi.Un alt protestatar povesteste ce s-a intamplat: "Jandarmeria a sarit la Dide si Ceausescu fara nicio justificare si probabil vor fi amendati. Piata Enescu, chiar langa Ateneu langa duba jandarmi".In cele din urma, pe cladirea muzeului a aparut proiectat mesajul, urmat deAproximativ 100 de oameni adunati in fata au aprins luminele telefoanelor sau au indreptat lasere si lanterne catre fatada muzeului.Ei au strigat "gasca Rezist!", dar nu au lipsit si scandarile consacrate de la proteste "Justitie, nu coruptie", "Ce vrem noi e si pentru voi", "Nu scapati", "CCR, sluga PSD" sau "Libertate!".La protest au venit si romani de peste hotare care si-au prelungit putin vacanta de Paste.In zona este si o camera de supraveghere, pe care protestatarii au pus lumina laserelor.