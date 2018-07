Protestul diasporei din 10 august nu a primit aviz de la Primaria Capitalei

Ziare.

"Dupa lungi insistente, in sfarsit am primit un raspuns referitor la cererea facuta catre Primaria Capitalei in vederea aprobarii desfasurarii protestului din 10 august din Piata Victoriei.Astfel, comisia de avizare a cererilor primite in baza Legii 60/1991 a considerat ca prin derularea protestului s-ar incalca prevederile Articolului 2 din aceasta lege, motiv pentru care cererea noastra nu poate fi solutionata favorabil", se arata pe pagina de FacebookIn consecinta, organizatorii manifestatiei vor sa afle pozitia comisiei fata de mitingul PSD organizat pe 9 iunie in Piata Victoriei din Capitala. "Am dori sa-i intrebam pe distinsii conducatori de neam si tara daca ne pot prezenta pozitia acestei comisii referitor la protestul organizat de catre PSD in data de 9 iunie 2018. Oare dansii de ce nu intrau sub incidenta aceluiasi articol din lege?Oricum, nu ne plangem de mila, stim clar ce avem de facut, am invatat de la niste oameni faini cum se obtine o autorizatie pentru o astfel de manifestatie inca din anul 1989", se mai arata pe pagina de Facebook.Iata ce spune articolul 2 din Legea 60/1991:"Adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia participantilor si a mediului ambiant, fara sa stinjeneasca folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun, cu exceptia celor autorizate, functionarea institutiilor publice sau private, a celor de invatamint, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public".A.G.