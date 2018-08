PSD Constanta se teme de posibile violente in timpul festivitatilor organizate de Ziua Marinei

Ziare.

Social-democratii constanteni se tem ca partidul lor va fi injurat si, pe de alta parte, se delimiteaza de orice posibile instigari la violenta."In contextul tulburarilor din ultimele zile, de pe scena politica romaneasca, Organizatia Judeteana a Partidului Social Democrat Constanta considera ca nu este exclusa posibilitatea ca, la ceremoniile prilejuite de Ziua Marinei, sa apara persoane incitatoare la violenta, cu scopul de a adresa injurii nu numai principalului partid de guvernamant, ci si administratiilor centrale reprezentate la festivitatile de maine.Organizatia Judeteana PSD Constanta se delimiteaza de orice potentiala atitudine antisociala, de actiuni violente, care nu urmaresc decat destabilizare, cu mentiunea ca social-democratii nu au fost, nu sunt si nu vor fi nicicand adeptii sau promotorii instigarii la violenta, sub nicio forma", este avertismentul postat marti seara pe Facebook de PSD Constanta.Mesajul vine in contextul in care principalul partid de guvernamant a fost supus in ultima perioada unui val de contestare publica, atat in strada, cat si in alte locuri, inclusiv in timpul finalei castigate de Simona Halep in Canada.Pe de alta parte, violentele ar putea fi indreptate chiar asupra presedintelui Klaus Iohannis. Fostul presedinte Traian Basescu a fost huiduit public in mai multe randuri de contestatarii sai si chiar scuipat, in 2014, la Constanta, de un barbat care a fost arestat si ulterior internat la psihiatrie.Si ministrul Apararii, Mihai Fifor, va fi prezent la Constanta, miercuri, incepand cu ora 10:00, unde va participa la activitatile dedicate Zilei Marinei Romane, care se vor desfasura pe faleza din fata Comandamentului Flotei.Programul cuprinde o ceremonie militara, exercitii navale, o parada navala, jocuri si concursuri marinaresti si traditionala sosire a Zeului Neptun, informeaza MApN.