Publicul a scandat impotriva PSD la Neversea: Noi, astia tineri, o sa schimbam tara asta

Cantaretul a proferat injurii, la un moment dat, in timpul unei piese, la adresa Guvernul Romaniei, iar dupa cateva minute scena a ramas fara curent si sunet, moment in care spectatorii au scandat "". Apoi, cineva a urcat pe scena si le-a spus celor prezenti: "".A urmat o pauza de aproximativ 40 de minute, dupa care Grasu XXL si-a continuat showul.La finalul recitalului, cantaretul le-a spus celor prezenti: "Ma uit asa la voi si eu vad speranta.. (...) Nu ma intereseaza politica, nu m-a interesat niciodata, dar ce stiu este ca. Trebuie sa stiti ca in lumea asta plina de ura, de igoranta, pana la urma, doar dragostea invinge", a spus Grasu XXL.Directorul de marketing al festivalului, Edy Chereji, a declarat ca a fost o problema legata de un generator care s-a defectat, organizatorii convenind cu artistul sa-l schimbe si ca acesta a fost motivul pauzei. Chereji a precizat ca organizatorii festivalului Neversea nu fac politica.Festivalul Neversea a avut loc intre 5 si 8 iulie pe plaja Modern din Constanta si se afla la a doua editie.Nu este clar cati oameni se aflau in public, duminica seara, la Neversea, in timpul incidentului, insa in cea de-a treia zi de festival, sambata, au fost prezenti peste 58.000 de oameni.Citste si: La Neversea au fost peste 58.000 de oameni in ziua a treia. Armin van Buuren spune ca ar veni aici si gratis