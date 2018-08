Raed Arafat spune ca DSU nu actioneaza politic, dar nici el nu clarifica componenta gazelor folosite de Jardarmerie

Ziare.

"Stiinta este una pentru toti ea neputand fi aplicata diferentiat dupa dorintele unora sau altora. Inainte sa publicam acest comnuicat ne-am consultat cu fabricantii pe de o parte ca sa ne asiguram de natura substantei care a fost utilizata si sa nu ne bazam numai pe informatiile interne.Totodata, pe langa documentarea si datele obtinute de pe site-ul Centrului de Control al Bolilor din SUA am vorbit personal cu unul dintre specialistii renumiti in toxicologie de la centrul de toxicologie din New York. Am intrebat de studiile recente si de parerea lor despre efectele de lunga durata a expunerii la substantele respective si anume la substanta CS precum si despre necesitatea unor controale daca persoanele sunt asimptomatice iar raspunsurile colegului au fost concordante cu ce este scris in comnuicatul DSU", scrie Raed Arafat, pe Facebook, intr-o postare prin care vrea sa justifice un comunicat tranmis, miercuri seara, de Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Arafat respinge orice acuzatie potrivit careia comunicatul ar fi unul politic, dar nici el nu lamureste, clar, concis, care este intreaga componenta chimica a gazelor utilizate de Jandarmerie si nici limitele de timp ale expunerii la acestea.Acesta aminteste, insa, ca, in urma violentelor, 450 de persoane au primit ingrijiri de la echipajele SMURD, 290 cu simptome acute de expunere la gazele lacrimogene, 70 ajungand la spital, iar 9 ramanand internate pentru diferite probleme.Raed Arafat subliniaza ca numarul celor care s-au prezentat la medic dupa ce s-au aflat in Piata Victoriei a crescut dupa ce un medic psihiatru a publicat pe Facebook un articol in care a prezentat toate aspectele legate de expunerea la substantele lacrimogene si riscurile pe termen mediu si lung."Din pacate, intentia de a linisti populatia care nu prezinta simptome sau semne, luand in considerare ca peste 100.000 de persoane au fost la Piata Victoriei in noaptea de 10 August, a fost interpretata de catre un grup de persoane ca o diversiune si o dezinformare din partea noastra. Interpretarea si mai absurda este ca tinem partea Jandarmeriei importriva populatiei sau ca am executat ordine politice si ca acest comunicat este unul politic", remarca el.Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a transmis miercuri seara un comunicat in care sustine ca a luat legatura cu producatorii substantelor din compozitia gazelor lacrimogene folosite de jandarmi in 10 august in Piata Victoriei, care au confirmat ca acestea sunt fabricate conform standardelor europene si internationale.Departamentul pentru Situatii de Urgenta mentioneaza ca, potrivit recomandarilor Centrului pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, tratamentul expunerii la gazele lacrimogene este unul simptomatic, neexistand medicamente specifice sau antidoturi. Astfel, tratamentul se asigura prin spalarea abundenta a ochilor si a fetei la momentul expunerii si prin tratamente specifice iritarii tegumentelor si a cailor respiratorii, daca aceasta persista."In concluzie, nu este necesara deplasarea populatiei catre unitatile de primiri urgenta pentru efectuarea unor controale de rutina pentru simplul fapt ca au fost in piata si au fost expuse substantelor lacrimogene, decat in situatia exceptionala in care exista acuze / simptome ingrijoratoare, care necesita consultarea unui medic", adauga Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Cincizeci de persoane au ajuns la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala in ultimele trei zile, cele mai multe prezentandu-se miercuri, pentru a li se face investigatii dupa ce au inhalat gaz lacrimogen folosit de Jandarmerie la protestul din 10 august, a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita.Potrivit acestuia, doar in cursul zilei de miercuri s-au prezentat la spital 30 de oameni, iar luni si marti au ajuns alti 20.Si Jandarmeria Romana a sustinut ca gazele iritant lacrimogene folosite de jandarmi sunt achizitionate de catre institutie exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, aceste substante fiind folosite de majoritatea fortelor de politie si jandarmerie europene."Coruptia Ucide" a anuntat marti ca Unitatea Speciala pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (aparare chimica, biologica, radiologica si nucleara) a prelevat probe de pe asfaltul din Piata Victoriei, grupul publicand si fotografii cu cei de la Unitatea Speciala pentru Decontaminare."Dupa cum am spus in comunicatele anterioare, exista suspiciunea ca s-au folosit si altfel de gaze in afara de cele CS, permise de Legislatia Europeana, Conventia de la Geneva si ONU. Imbracati in celebrele costume de protectie HAZMAT, specialistii Protectiei Civile au facut masuratori in diferite puncte din zona afectata si au prelevate probe", mai afirma grupul.Grupul "Coruptia Ucide" i-a indemnat pe cei care au fost la protestul din 10 august ca, daca au reactii adverse, sa mearga la spital.