Raspunsul primit de un deputat USR de la un jandarm pe care-l intreaba de ce au batut si arestat oameni la nimereala (Video)

Dupa ce situatia s-a mai calmat, Tudor Pop s-a dus la unul dintre jandarmi si l-a intrebat de ce a recurs institutia care ar trebui sa ii apere pe cetateni la asemenea fapte."De ce ati intrat cu dubele in oameni, de ce ati arestat oameni, ce au incalcat oamenii astia aici? Ati bagat oamenii in dube si i-ati batut si o sa va facem plangere. Ati intrat cu dubele in multime si ati inceput sa luati oameni la bataie la intamplare si sa-i fortati sa-i bagati in dube! De ce faceti lucrul asta, cine v-a dat ordinul asta, dna Carmen Dan? Pentru ce? Oamenii astia v-au deranjat cu ceva?", intreaba deputatul USR.Jandarmul ii raspunde ca prin actiunea lor au "impiedicat blocarea unei cai de acces. Exista suficient spatiu de protest"."Cand ati intrat dvs. cu dubele era deja blocat accesul. Ar trebui sa va fie rusine!", e replica lui Tudor Pop."La nivelul meu v-am raspuns, cautati raspunsurile mai departe", ii raspunde iritat jandarmul si incheie conversatia.Oamenii care au asistat la scena i-au cerut deputatului USR sa ceara infiintarea unei comisii de ancheta pentru ceea ce s-a intamplat in Piata.Ulterior, intr-o postare pe Facebook, Tudor Pop a povestit cum a trait momentele de violenta din Piata Victoriei."In seara asta, abuzurile din Parlament au coborat in strada sub coordonarea ministrului Carmen Dan. Astazi, jandarmii nu si-au facut datoria. Dimpotriva. Au facut tot ce le-a stat in putere sa provoace oamenii prezenti la protest. Pe unii i-au lovit, pe altii i-au injurat, pe cei mai putin norocosi, i-au luat pe sus, i-au bagat in dube si i-au batut. Absolut fara nici un motiv.Unul dintre ei este Anton Cupcea, colegul meu, altul este un amic, Alex Tranda. Colegului meu Tudor Benga i-au smuls rucsacul. Am cerut socoteala celor din dispozitiv, la intrebarea mea de ce au folosit forta un sefulet mi-a raspuns ca 'protestatarii au depasit spatiul de protest'. Incredibil", a scris, pe Facebook Tudor Pop El a amintit de mitingul PSD care a blocat tot Bucurestiul dupa ce oamenii au fost adusi cu autocare."Acum doua saptamani sute de autocare si zeci de mii de oameni adusi cu japca blocau Bucurestiul si nimeni nu s-a plans de incalcarea spatiului. In seara asta, jandarmii au incercat sa sparga protestul, intrand cu dubele printre oameni, izolandu-i in grupuri mici, din care apoi au extras oameni la intamplare. Printre care si un jurnalist german.Da. Deci asa isi vor 'negocia' Dragnea si penalii libertatea in urmatoarele zile. Cu forta. Toti cei care au fost arestati astazi sunt rugati sa ia legatura cu noi pentru a le oferi asistenta juridica", e mesajul deputatului USR.Mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".