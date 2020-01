Reactii de pe scena politica dupa protestul din Harghita la adresa unor muncitori din Sri Lanka

Ziare.

com

Presedintele PNL Harghita, Sebastian Buzila, considera ca manifestarile de genul celor de la Ditrau sunt anacronice in Europa secolului XXI, el adaugand ca solutiile pentru ca firmele romanesti sa nu mai apeleze la muncitori straini sunt investitiile si realizarea unui mediu economic prietenos."In Europa secolului XXI, manifestari de genul celor de la Ditrau sunt anacronice. In conditiile in care un procent semnificativ de cetateni romani, de toate etniile, emigreaza pentru o viata mai buna, nu putem sa ne comportam diferit cu muncitorii straini veniti in Romania. Lipsa fortei de munca determina firmele din Romania sa apeleze la muncitori straini.Cu totii ne dorim ca romanii sa nu mai plece la munca in alte tari, unde sunt platiti mai bine, unde au conditii mai bune, ci sa ramana alaturi de familiile lor, in Romania, muncind aici. Pentru asta e nevoie de investitii, astfel incat productivitatea sa creasca, permitand plata unor salarii atractive pentru romani. Aici, un rol important il are statul, care trebuie sa investeasca masiv in infrastructura, in educatie, sa creeze un mediu economic prietenos", a declarat Sebastian Buzila.La randul sau, Organizatia Judeteana Harghita a Partidului Social Democrat (PSD) isi exprima indignarea si condamna ferm atitudinea exprimata de unii cetateni din comuna Ditrau, fata de cei doi muncitori din Sri Lanka, angajati legal de o firma de panificatie din comuna."Este inadmisibil ca intr-un stat membru al UE sa nu fie respectat dreptul la munca si sa fie amenintati localnicii care ofera locuinte pentru muncitori, fie ei si cetateni straini. Condamnam ferm atitudinea persoanelor care, sub diverse pretexte, incita la ura si violenta, incercand sa dezinformeze opinia publica, propagand, mai ales in mediul virtual, ideea ca muncitorii angajati la firma de panificatie din comuna Ditrau ar fi migranti", se arata intr-un comunicat semnat de liderul PSD Harghita, Romeo Tepes-Focsa.Organizatia Judeteana Harghita a PSD solicita autoritatilor din judet "sa ia deindata masurile necesare pentru ca situatia sa nu degenereze, sa nu fie afectata ordinea si linistea cetatenilor, pentru informarea corecta a acestora, precum si pentru respectarea dreptului la munca al oricarui angajat".Si PLUS Harghita "condamna cu fermitate nefericitele evenimente din Ditrau si solicita actualei conduceri a judetului sa ia pozitie imediata fata de astfel de derapaje rasiste si xenofobe pentru a evita propagarea lor si sa faca apel la calm in randul populatiei".Intr-o postare pe Facebook, PLUS Harghita "constata cu regret ca politicienii din judet au intrat intr-o tacere cinica in ceea ce priveste cazul din Ditrau" si considera ca nu exista nicio justificare "pentru a permite astfel de manifestari rasiste si xenofobe"."Acei politicieni harghiteni care, de altfel, in alte situatii s-au aratat vehementi in subiectele incalcarii drepturilor minoritatilor, in acest caz intarzie sa reactioneze si sa dea un semnal in randul populatiei pentru a calma spiritele si a evita repetarea unor astfel de situatii.Solutia nu este stoparea influxului fortei de munca legale, ci dezvoltarea regiunii prin atragerea investitiilor pentru ca localnicii sa nu mai plece in strainatate in cautarea unui loc de munca mai bun.Avem, insa, nevoie de politicieni onesti si responsabili pentru a face posibil acest lucru. La urmatoarele alegeri avem sansa sa schimbam in bine Romania, pentru ca astfel de episoade, ca cel din Ditrau, sa nu mai aiba loc niciodata", se arata in postarea de pe Facebook a PLUS Harghita.Politicienii UDMR nu au reactionat, deocamdata, fata de situatia de la Ditrau, unde aproximativ 200 de localnici din comuna s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka , oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta.Doi proprietari de locuinte unde au fost cazati muncitorii sri-lankezi au primit amenintari de la localnici, astfel incat patronii fabricii de paine au decis sa ii mute pe acestia la Gheorgheni.