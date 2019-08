Restrictii de trafic in Bucuresti, pentru protestul de sambata: Iata ce strazi se inchid

incepand cu ora 14.30

incepand cu ora 14.30

Intre orele 17.00 - 22.15

pe Str. Paris, segmentul cuprins intre Bd. Aviatorilor si Str. Duliu Zamfirescu;

pe Str. Duliu Zamfirescu, segmentul cuprins intre Str. Paris si Str. Louis Blanc;

pe Str. Louis Blanc, segmentul cuprins intre Str. Paris si Bd. Iancu de Hunedoara;

breteaua Iancu de Hunedoara, de la intrarea in pasaj pana la Piata Victoriei;

trotuarul si banda I de circulatie de pe Bd. Aviatorilor, sensul de mers dinspre Piata Romana catre Statuia Aviatorilor, segmentul din fata Guvernului Romaniei.

Bd. Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Bd. Marasti - Piata Montreal - Sos. Bucuresti-Ploiesti;

Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogarii - Sos. Bucuresti-Ploiesti.

sa opreasca ori sa stationeze doar in locurile special amenajate;

sa isi pastreze calmul in cazul in care se afla in zone aglomerate;

sa respecte semnalele si recomandarile politistilor rutieri care se afla in punctele de deviere;

sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic si sa opteze pentru mijloacele de transport in comun;

Politia Capitalei a anuntat ca traficul rutier va fi restrictionat, pentru buna desfasurare a manifestatiilor.Astfel,, in functie de sosirea participantilor,, iar circulatia va fi permisa pe Str. Arh. Ion Mincu.TotVa fi pastrata o zona de protectie in care traficul rutier si pietonal va fi restrictionat, dupa cum urmeaza:Politistii recomanda urmatoarele rute alternative:"In functie de evolutia situatiei operative si de numarul participantilor, Brigada rutiera va comunica si alte restrictii ale traficul rutier de pe alte artere care converg spre Piata Victoriei", a mai transmis Jandarmeria.Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule:Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila.Pentru asigurarea masurilor de prevenire, monitorizare si gestionare a eventualelor situatii de urgenta care pot aparea pe timpul manifestatiei, IGSU va avea dislocate, in teren, echipaje de interventie specifice stingerii incendiilor si acordarii asistentei medicale de urgenta."In vederea asigurarii transparentei si corectei informari a populatiei, pentru ziua de sambata, 10 august 2019, in Piata Victoriei va fi amplasat un Punct de comunicare publica unde comunicatorii Jandarmeriei, Politiei si Pompierilor va vor informa permanent despre dinamica misiunilor noastre", au mai transmis jandarmii.Prima declaratie de presa va avea loc sambata, la ora 11.00, in Piata Victoriei, la punctul de informare publica situat la intrarea pe strada Paris.Peste 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pe 10 august 2018, la amplul protest antiguvernamental, cand fortele de ordine au intervenit pentru evacuarea Pietei Victoria si aproape 800 de plangeri impotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General. Ancheta privind violentele nu a fost finalizata.Iata cine si unde iese in strada pe 10 august