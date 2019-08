"LIVE Romania iese din nou in strada pe 10 august. Jandarmeria a adus zeci de dube in zona"

Ziare.com va tine la curent, in format LIVE TEXT cu principalele momente ale mitingului si cele mai interesante declaratii de la fata locului:

Foto: Roxana Pencea BradatanGeeks for Democracy

Sursa: Facebook/ Cristina Stihi

Foto: Facebook/ Alex Dona

Foto: Facebook/ Doru Oprea

Foto: Captura Evolutie in institutie

Pentru a arata ca au in continuare aceleasi dorinte si idealuri pentru tara, dar si nemultumiri fata de autoritati, romanii ies din nou in Piata Victoriei, dar si in marile orase din tara si de peste tot din lume.Ca si anul trecut, coloane de masini vin spre Capitala din colturile tarii. Exista insa si o mobilizare masiva a fortelor de ordine, zeci de dube si camioane ale Jandarmeriei fiind parcate pe toate bulevardele din jurul Pietei Victoriei.O manifestare paralela are loc in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, institutie responsabila pentru actiunea violenta a jandarmilor. Oamenii de acolo vor veni apoi in mars spre Piata Victoriei si se vor alatura protestatarilor de aici.- In Bucuresti este extrem de cald in aceasta zi. In Piata Victoriei asfaltul s-a topit si se lipeste de pantofii protestatarilor. Cei mai multi stau la umbra la Girafa, in fata Muzeului Antipa. Sunt insa si cateva zeci de oameni care stau in perimetrul din fata Guvernului. In total, la aceasta ora sunt in jur de 100 de manifestanti.- Un protestatar care a fost batut anul trecut de jandarmi, a venit acum cu familia din Anglia pentru protest: "Am invatat o lectie mare anul trecut. Cu cat mai multa durere am suportat, cu atat mai darz am devenit sa lupt pentru viitorul copiilor", a declarat el pentru Epoch Times Romania.- Protestul de anul acesta este unul autorizat, dupa ce Tomi Tomescu, cel care si-a asumat rolul de organizator, a dat in judecata Primaria Capitalei. Exista insa nemultumiri, mai ales din partea celor care au pornit miscarea anul trecut. Diaspora Europeana, cea mai mare platforma civica fondata de un grup de romani din Diaspora, a anuntat ca se delimiteaza de acest protest.Tommy Tomescu este un medic stomatolog stabilit la Londra, director al Centrului Comunitar Roman din Londra si prim vicepresedinte al Consiliului Romanilor de Pretutindeni.- Desi si-a delegat atributiile, Gabriela Firea anunta ca e la datorie si urmareste ce se intampla in Bucuresti in aceasta zi de pe monitoarele de la Politia Locala.- In fata Muzeului Antipa cei de la Declic au venit cu un balon urias pentru a atrage atentia ca in acel punct romanii din diaspora pot obtine informatii despre votul prin corespondenta.- Zeci de dube de jandarmi sunt parcate pe marile bulevarde din jurul Pietei Victoria, dupa cum arata inregistrarile postate pe retelele de socializare.- Organizatorii monteaza o scena in fata Guvernului.- Unitati de pompieri/SMURD sunt instalate pe strazile din jurul Guvernului.Protestatarul Cristian Dide a fost amendat si a ramas si fara permisul de conducere pentru o luna."In aceasta dimineata, conducatorul vehiculului respectiv a fost sanctionat contraventional, in faza initiala pentru lipsa documentelor, dar si pentru faptul ca a stationat intr-o zona care nu permite stationarea.Ulterior pentru ca a refuzat sa mute acest autovehicul a fost din nou sanctionat contraventional si, de asemenea, i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.Avand in vedere ca acest mobil a ramas in zona Pietei, au fost notificate autoritatile locale in vederea dispunerii ridicarii acestuia, pentru a fi indepartat.Absolut orice persoana care va fi aici trebuie sa fie in siguranta, iar un mobil in sine este un pericol pentru o persoana care se deplaseaza pe jos", a declarat Diana Sarca, purtator de cuvant al Politiei Capitalei, citata de Mediafax. - Cateva zeci de persoane s-au strans deja in Piata Victoriei. Au fost si cateva contre intre protestatarul Cristian-Mihai Dide, pe de o parte si organizatorul protestului de sambata din Piata Victoriei, Tommy Tomescu, si jandarmii, pe de alta parte.Cristian-Mihai Dide a adus in Piata o platforma. Utilajul a fost folosit si in alte proteste, iar intelectualii care participau la aceste evenimente isi tineau discursurile pe aceasta platforma.Tommy Tomescu era nemultumit de aducerea acestui utilaj, deoarece nu fusese anuntat, iar potrivit protocolul incheiat cu autoritatile platforma nu ar trebui sa fie in Piata Victoriei.Cristian-Mihai Dide a replicat ca Tommy Tomescu nu a fost pe 10 august 2018 in Piata Victoriei, s-a urcat pe masina STB adusa de Jandarmerie pentru a ridica masina-platforma si s-a legat cu un lant de aceasta.Cele mai noi informatii de la fata locului arata ca Dide s-a ales cu o amenda in urma incidentului.- Primii oameni au ajuns in Piata Victoriei si au fost intampinati prompt de jandarmi.