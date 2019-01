Romania preia, oficial, presedintia UE. Protest in fata Ateneului, unde au ajuns liderii europeni, si avertismente de la Bruxelles LIVE

LIVE TEXT

Jean Claude-Juncker, presedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, presedintele Consiliului European Donald Tusk si prim-ministrul roman Viorica Dancila vor sustine discursuri. Desi nu era prevazut pe programul initial, presedintele Klaus Iohannis va avea, de asemenea, un discurs, potrivit agendei anuntate de Administratia Prezidentiala.De mentionat este ca singurul lider politic absent de la ceremonia importanta pentru Romania este chiar unul dintre liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea, desi agenda oficiala a evenimentului este cunoscuta de multa vreme. In locul lui, va vorbi Florin Iordache.In fata Ateneului, bucurestenii au fost chemati sa isi exprime apartenenta europeana, intr-un prostest simbolic intitulat "Vrem Europa, nu dictatura!".transmitecele mai importante declaratii si evenimente ale serii.Mai multe personalitati se afla la protestul de joi seara, de langa Ateneul Roman, intre care Dacian Ciolos, Dan Barna, Vlad Voiculescu, regizorul Stere Gulea si filosoful Mihai Sora, anunta Mediafax.La Ateneu sunt prezenti invitatii europeni, acolo au ajuns si prim-ministrul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis.Liderii europeni transmit Guvernului roman ca trebuie sa isi demonstreze angajamentul fata de lupta anti-coruptie."Romania lanseaza oficial, astazi, presedintia Consiliului UE. Conducand o tara in care in jur de 40 de miliarde de euro pe an se pierd din cauza coruptiei, Guvernul roman ar trebui sa profite de ocazia Presedintiei pentru a-si demonstra angajamentul fata de lupta impotriva coruptiei, pentru statul de drept si pentru valorile europene - in Romania si in intreaga Europa!", scrie Ska Keller, copresedinta grupului verzilor din Parlamentul European, pe pagina sa de Facebook.Inaintea inceperii ceremoniei de la Ateneul Roman, numarul protestatarilor de afara, care scandeaza mesaje pro-Europa si anti-coruptie, a ajuns la aproximativ 500, potrivit estimarilor jurnalistilor.Protestatarii striga "PSD, ciuma rosie!", transmite Mediafax.Petre Roman a trecut printre protestatarii de langa Ateneu, care scandeaza mesaje pro-europene, si a fost huiduit de acestia.De asemenea, mai multi protestatari au afisat, pe traseul liderilor europeni spre Ateneul Roman, pancarte cu mesaje privind coruptia, scrie Mediafax.Ministrul francez al Afacerilor Europene i-a reamintit, joi, inainte de ceremonia de preluare oficiala a presedintiei rotative a UE, prim-ministrului Viorica Dancila de "ingrijorarile unor institutii europene si internationale privind evolutiile judiciare in Romania"."Statul de drept este un element fundamental pentru toate statele membre ale Uniunii Europene si este unul dintre criteriile luate in considerare la aderare. Autoritatile romane stiu acest lucru si isi sustin cu tarie atasamentul la statul de drept", a declarat oficialul francez, dupa intalnirea cu presa la Ambasada Frantei de la Bucuresti, citat de News.ro.In zona Ateneului, in fata Bibliotecii Centrale Universitare, unde sunt asteptati cei mai importanti lideri europeni, se scandeaza "Europa" si "Nu vrem sa fim condusi de hoti", potrivit postului Realitatea TV. Potrivit estimarilor postului de televiziune, sunt peste 100 de persoane, arborand steagurile Romaniei si pe cel al Uniunii Europene.Zeci de romani se afla deja in fata Ateneului, pentru actiunea de prostest "Vrem Europa, nu dictatura!", anunta Realitatea TV.Jean Claude-Juncker, presedintele Comisiei Europene, a ajuns, si el, la Bucuresti, pentru ceremonia oficiala prin care Romania preia presedintia prin rotatie a UE. La ora 20:00, aceasta va sustine un discurs, pe scena Ateneului.Comisarii europeni au ajuns la Bucuresti, pe aeroportul Otopeni.--Amintim ca acum nici doua saptamani, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, dar ca s e indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar . Cei mai multi romani, 80%, percep pozitiv detinerea Presedintiei Consiliului UE, arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) si dat, joi, publicitatii.Organizatiile Rezistenta, Coruptia Ucide, Declic si Initiativa Romania au anuntat pentru joi, in intervalul 19:00 - 22:00, in fata Ateneului, manifestatia organizata sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!".La protestul gandit ca un manifest pentru parcursul pro-european al Romaniei si-au anuntat prezenta filosoful Mihai Sora si istoricul religiilor Andrei Oisteanu."Vrem sa fim alaturi de ei. Vrem sa fim vazuti de ei. Vrem sa se inteleaga ca, in ciuda politicilor guvernarii actuale, romanii sunt cetateni ai Europei, care cred in valorile care stau la baza UE: libertate, stat de drept, justitie independenta, solidaritate, transparenta in decizii si in cheltuirea banului public", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a evenimentului.Primaria Capitalei a aprobat insa manifestatia, motivand ca deja in zona respectiva a anuntat Ministerul Afacerilor Externe ca va avea loc un eveniment.