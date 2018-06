Romanii au iesit si marti in strada pentru a cere demisia Guvernului si a lui Dragnea: Nu vrem sa fim condusi de hoti

Ziare.

Peste o suta de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei, iar lor li s-au alaturat presedintele PNL, Ludovic Orban, si mai multi parlamentari liberali, intre care Raluca Turcan, Mara Mares, Robert Sighiartau.Protestatarii au fluturat steaguri tricolore si au strigat: "Demisia", "PSD - ciuma rosie", "PSD - de maine nu mai e". Ei au afisat si un banner cu mesajul: "Luptam pana la capat pentru Romania".Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a spus ca i-a indemnat pe simpatizantii PNL sa sprijine pasnic, miercuri, prin prezenta in Parcul Izvor, motiunea de cenzura si sa transmita "un mesaj de alarma catre parlamentarii majoritatii care se agata de Dragnea".La, peste 2.000 de protestatari au marsaluit peste 12 kilometri prin municipiul resedinta, cerand demisia Guvernului si a lui Liviu Dragnea.Coloana de manifestanti a strabatut centrul istoric, principalele bulevarde, trecand si prin fata casei presedintelui Klaus Iohannis.Majoritatea protestarilor antiguvernamentali au venit cu steaguri, fiind liberali din tot judetul, insotiti de primarii lor.Protestul antiguvernamental va continua si miercuri seara la Sibiu, sustin organizatorii.La, peste 100 de persoane au protestat si marti in centrul municipiului, impotriva Guvernului, cerand demisia premierului Dancila si a liderului PSD, presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Manifestantii s-au adunat in jurul orei 19,00 ii Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde in urma cu cateva zile au fost montate mai multe corturi in care unii dintre fac un "protest permanent". Cei care au dorit sa isi transmita mesajele au vorbit la un megafon, multimea scandand din timp in timp lozinci antiguvernamentale precum: "Nu vrem sa fim condusi de hoti".Protestatarii au suflat in vuvuzele, facand zgomot, au purtat steaguri tricolore si diverse pancarte, de asemenea, cu mesaje prin care cereau demisia guvernului.Contrar obiceiului din fiecare zi al manifestatiilor care au avut loc luna aceasta, oamenii nu au mai pornit in mars pe strazile orasului si au ramas in centru pana in jurul orei 21,00.La, aproximativ 50 de persoane au protestat in centrul orasului, cerand demisia Guvernului si a liderului PSD, Liviu Dragnea. Totodata, manifestantii au protestat si impotriva modificarii in Parlament a Codurilor penale.Si in, sute de oameni au iesit in strada.