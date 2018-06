Romanii sunt din nou in strada pentru a protesta fata de asaltul PSD asupra justitiei LIVE Se striga "Demisia!" si "Hotii!"

Ziare.

Oamenii s-au adunat din nou, in fata Guvernului, si numarul lor incepe sa creasca de la un minut la altul, pe masura ce se lasa seara. Daca in jurul orei 20:00 erau doar cateva sute de persoane in piata, in doar o ora numarul lor a ajuns la cateva mii.Una din temerile lor, potrivit raspunsurilor primite de reporterii de la fata locului, este ca PSD va adopta prin ordonanta de urgenta modificarile aduse legilor justitiei, cu scopul de a-l scapa pe Dragnea de condamnarea primita, asa cum s-a incercat si prin OUG13.De altfel, liderul PSD a declarat ca traseul prin Parlament al amendamentelor legislative a fost prea greoi si ca va lua masuri, asta dupa ce a fost condamnat de Inalta Curte la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare."Trebuie sa facem ceva. Desi sunt foarte tanara, nu-mi imaginam sa prind vreodata vremuri de genul asta, nu ma asteptam sa-i vad, aproape, pe Petru Groza si pe Dej pe aici, pe Gheorghiu-Dej", spune o tanara venita din Constanta la protestele din Bucuresti.Se striga "Demisia!" si "Hotii!". Oamenii au iesit in strada si vineri seara, in ciuda furtunii, insa sambata vremea se arata mult mai prietenoasa la Bucuresti."Este absolut ingrozitor ca am fost in Piata Universitatii si, dupa 30 de ani, trebuie sa vorbesc si aici, dar tot ce. Daca acest lucru s-ar iintampla, sunt convinsa ca lucrurile s-ar putea schimba. Ceea ce se intampla in ultimele zile iin ultimele saptamani dovedeste o stare de spirit, E vorba chiar de o boala. De obicei dictatorii innebunesc cand sunt la putere, pentru ca au prea multa putere.. Faptul ca se organizeaza cu bani multi mitinguri care sa sprijine Guvernul, faptul ca propun legi care dureaza prea mult... pentru ce?", a declarat scriitoarea Ana Blandiana, citata de Mediafax, din mijlocul multimii., protestatarii au iesit si mai devreme in strada si au pornit in mars pe strazile orasului, pana in centru, purtand steaguri tricolore si scandand impotriva PSD.Ca de fiecare data, romanii au iesit in strada si la Cluj-Napoca, in Piata Unirii, unde cateva sute de oamenii protesteaza fata de guvernarea PSD-ALDE. Aici exista si protestatari care si-au pus corturile in strada si spun ca nu vor pleca pana nu este inlaturat Dragnea si ai sai de la putere.V.D.