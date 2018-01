Romanii care au organizat protestul mut din fata sediului PSD Sibiu au fost invitati la Bruxelles

Ziare.

"Sibiu-Bruxelles, 1904 km. Ii vom strabate marti, cand vom duce spiritul #vavedemdinsibiu in Parlamentul European. Am primit o invitatie care ne obliga si ne onoreaza. In intervalul 30 ianuarie - 1 februarie, o parte din protestatarii 'Va vedem din Sibiu' avem onoarea de a pleaca la Bruxelles, pentru a reprezenta societatea civila in cadrul unei expozitii anti-coruptie, 'Romania in strada: vrem justitie, nu coruptie'", au anuntat membrii comunitatii, pe pagina de Facebook Potrivit acestora, evenimentul reuneste europarlamentari, reprezentanti ai societatii civile, membri ai diasporei din Bruxelles si jurnalisti."Este o oportunitate extraordinara pentru noi de a ne face cunoscut protestul in tacere din Sibiu, care dureaza de mai bine de o luna: prin minunatele fotografii ale lui Rares Helici, fotograful nostru minunat si dedicat, prin discutiile cu reprezentanti ai PE sau alte personalitati de la fata locului, dar si prin organizarea unei Agore", mai spun protestatarii.Protestul mut de la Sibiu, desfasurat in fata sediului organizatiei judetene a PSD Sibiu, se desfasoara de la inceputul lunii decembrie 2017. Protestul este cel mai lung organizat vreodata la Sibiu si a debutat cu un protest mut care a durat 60 de ore fara intrerupere.Ulterior, protestatarii au revenit zilnic pentru cate un flashmob de cate 15 minute, mai putin in perioada sarbatorilor de iarna.Manifestantii vor, in principal, retragerea proiectelor de modificare a Legilor Justitiei.